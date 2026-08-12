Galatasaray’ın dünyaca ünlü Nijeryalı santrforu Victor Osimhen hakkında Suudi Arabistan cephesinden dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Sky Sport muhabiri Sacha Tavolieri’nin aktardığı bilgilere göre Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, yıldız futbolcunun transfer şartlarını öğrenmek adına girişimde bulundu.

65 MİLYON EUROLUK BONSERVİS İDDİASI TARAFTARI KIZDIRDI

Haberde, Al-Hilal’in bu transferi bitirebilmesi için öncelikle Osimhen’i ikna etmesi gerektiği kaydedildi. Ancak sosyal medyayı sallayan asıl detay Galatasaray’ın kabul edeceği iddia edilen bonservis bedeli oldu. Sarı-kırmızılıların 75 milyon euroya kadrosuna kattığı golcü oyuncuyu 65 milyon euro seviyesinde bir teklife satabileceği öne sürüldü. Bu rakam, Osimhen’in zararına gönderilmemesi gerektiğini savunan Galatasaraylı taraftarların sert eleştirilerine yol açtı.

'TRANSFERİN KİLİDİ BENZEMA'NIN GELECEĞİNE BAĞLI' İDDİASI

Aynı haberde Al-Hilal'in Osimhen hamlesini resmiyete dökebilmek için öncelikle kadrosundaki dünyaca ünlü fransız yıldız Karim Benzema ile yollarını ayırması gerektiği aktarıldı. Suudi temsilcisinin Benzema ayrılığı gerçekleştiği takdirde Nijeryalı yıldızı ikna etmek için masaya oturacağı belirtildi.