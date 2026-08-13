Yaz transfer döneminde kadrosunu şu ana kadar yalnızca Lesley Ugochukwu ile güçlendiren Galatasaray, sol kanat takviyesi için vites yükseltti. Uzun süredir Milan'ın yıldızı Rafael Leao için pazarlık masasında oturan sarı-kırmızılı kurmaylar, İtalyan kulübünün 55 milyon euroluk beklentisindeki katı tutumu sebebiyle rotasını Premier Lig'e çevirdi.

YENİ ROTA PİREMİER LİG

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Cimbom, Arsenal'ın 25 yaşındaki Sambacısı Gabriel Martinelli'yi kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı. Sarı-kırmızılı yönetimin, Londra ekibiyle 1+1 yıllık kontratı kalan Brezilyalı sol kanat için 45 milyon euroluk dev bir teklifi gözden çıkardığı iddia edildi.

OSİMHEN VE ICARDİ'Yİ GETİREN İSİM DEVREDE

Mauro Icardi ve Victor Osimhen gibi dünya çapındaki transfer operasyonlarının mimarı olan ünlü menajer George Gardi, bu dev hamlede de başrolü üstlendi.

İtalyan menajerin, Arsenal'ın sportif direktörlük koltuğunda oturan vatandaşı Andrea Berta ile doğrudan masaya oturduğu ve transfer şartlarını görüştüğü öğrenildi. İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı ifade edilen Martinelli için iki kulüp arasındaki pazarlıkların kıran kırana sürdüğü kaydedildi.

GEÇEN SEZON 18 GOLE DİREKT KATKI

2019 yılından bu yana İngiliz devinin formasını terleten 25 yaşındaki hücum oyuncusu, yüksek temposu ve çabukluğuyla Premier Lig'in en etkili kanat oyuncularından biri olarak gösteriliyor.

Geçen sezon Arsenal adına tüm kulvarlarda 53 maça çıkan Martinelli, 11 gol ve 7 asistlik skor katkısı sağladı.