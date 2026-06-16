Çin merkezli otomotiv üreticisi Changan, futbol dünyasına yönelik dikkat çekici bir kampanyaya imza attı. Şirket, Dünya Kupası sürecini pazarlama stratejisinin merkezine alarak yeni bir ödül sistemi duyurdu. Firma, özellikle elektrikli araç segmentindeki “Deepal” modeli üzerinden kampanyayı kurguladı.

GOLE ELEKTRİKLİ ARAÇ HEDİYESİ

Kampanya kapsamında, Portugal national football team turnuvada attığı her gol için bir kişiye Deepal marka elektrikli otomobil hediye edileceği açıklandı.

Takımın yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo ve takım arkadaşlarının kaydedeceği goller bu çekilişe dahil edilecek. Bu hamle, Çin pazarında markaya olan ilgiyi artırmayı amaçlıyor.

PENALTILAR KAMPANYAYA DAHİL DEĞİL

Şirketin açıkladığı kurala göre, seri penaltı atışları sonucunda atılan goller kampanya kapsamına alınmayacak. Yalnızca normal oyun içinde atılan goller ödül sistemine dahil edilecek.

PORTEKİZ’İN MAÇ PROGRAMI

Turnuvada henüz sahaya çıkmayan Portekiz Milli Takımı, ilk maçını 17 Haziran’da Demokratik Kongo karşısında oynayacak. Ardından 23 Haziran’da Özbekistan ile karşılaşacak.

Grup aşamasındaki son mücadelede ise Portekiz, Kolombiya ile karşı karşıya gelecek.