Almanya'nın başkenti Berlin'de 4-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı, çalışmalarına başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıklamasına göre ay-yıldızlı takım, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu'nda başantrenör Andrea Mazzon yönetiminde yaklaşık 2 saat süren bir antrenman yaptı.

İdmanı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Harun Erdenay, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Gülşah Akkaya ile Bahar Çağlar Ökten ve yöneticiler takip etti.

2 EKSİKLE BAŞLADI

20 kişilik aday kadroda yer alan, WNBA'de Connecticut Sun forması giyen Beren Burke ve Louisville University kadrosunda yer alan Elif İstanbulluoğlu, kampa ilerleyen günlerde dahil olacak.

Milliler, C Grubu'nda Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, organizasyondaki ilk maçını 4 Eylül Cuma günü Belçika ile oynayacak. A Milli Takım, gruptaki ikinci maçında 6 Eylül Pazar günü Avustralya ile karşılaşacak. C Grubu'ndaki son maçında ise milli takım, 7 Eylül Pazartesi günü Porto Riko ile karşı karşıya gelecek.