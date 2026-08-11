Trabzonspor Kulübü'nün, Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah'ın bordo-mavili takıma transferini duyurmak için hazırladığı video kısa sürede beğeni kazandı. Çekimleri Araklı ve Sürmene ilçelerinde yapılan videoda, Salah ile yöre halkı bir araya geldi. Videoda Hatice Akbaş'ın rüyasında Salah'ın Trabzonspor'a transfer olduğunu görmesi ve bunun üzerine futbolcu için sofra hazırlaması konu edildi. Salah, kendisi için hazırlanan kuymak, karalahana sarması, mavi yemiş, mısır ekmeği, tereyağı ve kaygana gibi yöresel lezzetlerin yer aldığı sofraya konuk oldu. Videoda, yöre insanının misafirperverliğine vurgu yapıldı.

'KENDİ OĞLUM GİBİ HİSSETTİM'

"Rüyada görürsünüz diyenler, bizde rüyalar gerçek olur" ifadesiyle paylaşılan video, sosyal medyada kısa sürede milyonlarca kez izlendi. Tanıtım filminde rol alan 74 yaşındaki Hatice Akbaş, daha önce de Trabzon'da çekimleri yapılan birçok dizide rol aldığını söyledi.

Akbaş, Salah ile aynı masada oturup yemek yiyeceğini hiç düşünmediğini ifade ederek, "Kendi oğlum gibi hissettim. Çok sevindik." dedi. Salah'ın Trabzonspor'a transfer olacağını öğrendiğinde heyecanlandığını belirten 6 çocuk annesi Akbaş, "Çok başka bir duygu. Anlatılmaz yani öyle bir duygu benim için." diye konuştu. Muhammed Salah'ın videoda yer alacağını çekim günü öğrendiğini dile getiren Akbaş, kuymak, sarma, turşu kavurması gibi yöresel lezzetleri hazırladıklarını söyledi. Hatice Akbaş, Salah'ın kendisine imzalı forma sözü verdiğini ifade etti.

Salah ve eşini evinde ağırlamak istiyor

Trabzonspor'dan şampiyonluk beklediğini belirten Akbaş, "Umudumuz şampiyon olmak, inşallah olacağız. Bal, kaymak, ligarba yedirdik vitamini bol olsun, çok şeyler yedirdik. Çok memnun oldu, hep gülüyordu. O da oğlum gibi oldu. İnşallah benim evime de gelir, ziyaret eder hanımıyla, bekliyorum onu." dedi. Akbaş, videonun yayınlanmasının ardından telefonunun susmadığını ifade ederek, "Hiç telefonlar durmadı. Oğlum gibi sarıldım ona, sevdim. Çoğu akrabam, 'Biz de ağladık, nasıl bir oyundu bu? Muhammed Salah ile nasıl çekebildin?' dedi. Herkes ağladı, çok şaşırdılar. O mutluluğu yaşıyorum." diye konuştu.

"Bu sene şampiyonluk bekliyoruz." ifadesini kullanan Akbaş, "Muhammed Salah sevgi dolu bir insan. Yakından görseniz ancak anlarsınız nasıl bir insan olduğunu, tarif edilmez bir duygu. Yemeklerin hepsini beğendi, hepsinden koyduk ağzına zaten. İnşallah Muhammed Salah ile bir daha görüşebilirim, onu bekliyorum. Maça da gideceğim, kazanacak, şampiyonuz." dedi.