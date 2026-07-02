Trendyol Süper Lig’in başlamasına 1 aydan fazla süre varken, kulüpler yavaş yavaş top başı yapmaya başladı. Samsunspor’un yıldız forveti Marius Mouandilmadji ise henüz hazırlıklarını bireysel olarak sürdürüyor. 28 yaşındaki forvetin sosyal medya paylaşımı ise olay oldu. Mouandilmadji, Galatasaray formasıyla paylaşım yaptı.

Mouandilmadji, Galatasaray’ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen’in formasını giyerek antrenman yaptığı görüntüleri paylaştı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

GEÇEN SEZON 23 GOL ATTI

Samsunspor’un en önemli isimlerinden biri olan Mouandilmadji, geçen sezon lig, Avrupa ve kupada olmak üzere 23 gol atmıştı. Çadlı futbolcu, Samsunspor’un Galatasaray’ı 4-1 yendiği maçta da 2 kez fileleri havalandırmıştı.