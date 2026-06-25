Süper Lig ekibi Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra tekrardan yorumculuğa geri dönen Sergen Yalçın’ın açıklamaları gündem olmaya devam ediyor. KAFA Sports YouTube kanalında konuşan Yalçın, meslektaşı Arda Turan’a seslendi.

Ukrayna Ligi’nde Shaktar Donetsk’in başında şampiyonluğa ulaşan Turan’ı uyaran Yalçın, "Arda Turan'a bir tavsiyem var, Türkiye'ye gelme sakın. Atletico Madrid, Barcelona patenti var. Avrupa'da çok iyi takımlara gitme potansiyeli var. İnşallah iyi bir yere güzel bir yere gider. Ülkemizi en iyi şekilde temsil eder, kendisini temsil eder. Arda'ya da tavsiyem Türkiye'den uzak dur. En güzel tavsiye bu bence. Başımıza gelenleri gördün işte daha ötesi var mı?" ifadelerini kullandı.

LEWANDOWSKİ’Yİ REDDETTİM

Yalçın, Beşiktaş’ı çalıştırırken Robert Lewandowski transferini de reddetiğini açıkladı. Yalçın, "Başkan'a 'Lewandowski'yi alacaksak Quaresma'yı da alalım, ben de birkaç kilo verip oynayayım' dedim. Hep beraber güldük" dedi. Yalçın, "Ben 40 yaşına yaklaşmış oyuncu almam. Kurmayı düşündüğümüz sisteme uygun değildi. Eğer o seviyede bir yatırım yapılacaksa Lukaku ya da Sörloth tarzı isimler tercih edilmeli diye düşündüm. O dönem 15 milyon euro imza parası ve yıllık 12 milyon euro maaş talep ediyordu. Şimdi dönüp baktığımda kötü mü yapmışım, iyi mi yapmışım siz karar verin" diye konuştu.