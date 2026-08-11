Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Avusturya'nın Sturm Graz ekibine konuk oldu. Sarı-lacivertliler sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı ve bir üst tura çıktı. Temsilcimize galibiyeti getiren tek golü 66. dakikada Anderson Talisca penaltıdan attı.

PLAY-OFF'TA RAKİP LYON

Kadıköy'de oynanan turun ilk müsabakasını da 2-0 kazanan Fenerbahçe, adını play-off turuna yazdırdı. Temsilcimiz play-off turunda Fransa temsilcisi Olimpik Lyon karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmesini kazanan takım, organizasyonun lig aşamasına katılacak.

KARŞILAŞMADA ÖNEMLİ DAKİKALAR

1' Mücadelede ilk düdük çaldı. 12' Temsilcimiz gole çok yaklaştı. Asensio'nun ceza sahası içindeki pasında Talisca'nın şutunu kaleci Khudyakov köşeden son anda çıkardı. 24’ Bir kez daha gole yaklaştık. Talisca'nın savunma arasına gönderdiği pasla Kerem topla buluştu. Kerem’in şutunda kaleci Khudyakov kritik bir kurtarış yaparak gole izin vermedi. 29’ Sturm Graz tehlikeli geldi. Hödl, ceza sahası içinden arka direkteki Jatta'yı gördü. Jatta'nın kafa vuruşunda top üst ağlarda kaldı. Karşılaşmada ilk yarı 0-0 sona erdi.

TALİSCA YİNE SAHNEDE

46' Mücadelede ikinci yarı başladı. 47’ İkinci yarının başında top bir anda Kerem'in önünde kaldı. Milli futbolcu dokunuşunu yaptı ancak kaleci Khudyakov topu rahat bir şekilde kontrol etti. 65' Fenerbahçe penaltı kazandı. 66' GOLLL Topun başına geçen Anderson Talisca, takımını öne geçirdi: 0-1. 87' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Fred'in pasında savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, kaleciyi geçemedi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve temsilcimiz Fenerbahçe adını bir üst tura yazdırdı.