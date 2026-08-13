Aston Villa’nın beraberlik golünün ardından bir taraftarın yaptığı hareket, canlı yayın sırasında kısa süreliğine TRT 1 ekranlarına yansıdı.

PANTOLONUNU İNDİRDİ

Karşılaşmada Aston Villa’nın Brian Madjo ile bulduğu golün ardından tribünlerde büyük bir coşku yaşandı. Kutlamalar sırasında bir Aston Villa taraftarı, kameraya dönerek pantolonunu indirip kalçasını gösterdi.

Yayın kamerasına saniyeliğine yansıyan görüntü, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Taraftarın sıra dışı gol sevinci, canlı yayın sırasında çok kısa bir an için TRT 1 ekranlarında da görüldü. Yayın yönetiminin görüntüyü hızla değiştirmesine rağmen olay sosyal medya platformlarında en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Karşılaşmanın önüne geçen görüntüler, futbolseverler arasında farklı yorumlara neden olurken, canlı yayın sırasında yaşanan bu anlar sosyal medyada geniş şekilde paylaşıldı.