Süper Lig'de 2026-27 transfer sezonunu Ernest Muçi, Noah Saviolo, Sidny Lopes Cabral, Melih Kabasakal, Ruslan Malinovskyi, Samet Akaydin, Metehan Mimaroğlu ve Thierry Karadeniz isimleriyle açan Trabzonspor, milli yıldız Aral Şimşir ile de anlaşmaya vardı.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündeminde olan 24 yaşındaki futbolcu, Bordo-Mavililer ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

TRT Spor'un haberine göre Karadeniz devi, Aral için Danimarka kulübü Midtyjlland'a teklifini sundu. Transferin, kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor.

YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

Danimarka'da Midtjylland forması giyen Aral Şimşir, geçen sezonda gösterdiği müthiş performansla Danimarka Süper Ligi'nde "Yılın Profili" seçilmişti. Aral, geçen sezon takımı adına ligde çıktığı 31 maçta 9 gol ve 15 asistlik skor katkısı sağlamıştı. Transfermarkt'a göre 24 yaşındaki hücum oyuncusunun piyasa değeri ise 10 milyon euro...