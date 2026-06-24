2026 FIFA Dünya Kupası’nda Fildişi Sahili forması ile boy gösteren Trabzonspor’un genç yıldızı Christ Inao Oulai, Avrupa’nın dev kulüplerinin radarında. Fransız basınından Foot Sur 7'de yer alan habere göre PSG Sportif Direktörü Luis Campos, Dünya Kupası’nda Fildişi Sahili formasıyla dikkat çeken Christ Inao Oulai’yi transfer listesine ekledi. 2006 doğumlu orta saha oyuncusunun özellikle Almanya karşısındaki performansıyla Paris ekibinin scout ekibini etkilediği belirtildi. Haberde PSG’nin oyuncu için girişimlerini hızlandırdığı ancak transferde rekabetin yüksek olduğu ifade edildi. Dünya Kupası’nda ülkesinin oynadığı 2 maçta forma giyen Oulai, performansıyla dikkat çekmişti.

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