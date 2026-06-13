Tüm Türkiye’nin pazar sabahı ekran başına kilitleneceği bu kritik karşılaşmanın yayın bilgileri, hakem kadrosu ve muhtemel 11'leri netleşti.
📅 Avustralya - Türkiye Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?
Maç Günü: 14 Haziran Pazar (Yarın Sabah)
Maç Saati: 07.00 (TSİ)
Yayın Kanalı: TRT 1 (Şifresiz ve Canlı)
Stadyum: BC Place (Vancouver, Kanada)
⚖️ Karşılaşmanın Hakem Grubu
Mücadeleyi yönetecek hakem üçlüsü Güney Amerika'dan seçildi:
Orta Hakem: Jesus Valenzuela (Venezuela Futbol Federasyonu)
Yardımcı Hakemler: Jorge Urrego ve Tulio Moreno (Venezuela)
Dördüncü Hakem: Kevin Ortega (Peru Futbol Federasyonu)
🏃♂️ Sahadaki Muhtemel 11'ler
Vincenzo Montella'nın Avustralya karşısında sahaya sürmeyi planladığı stratejik ilk 11 ve rakibimizin muhtemel kadrosu şu şekilde:
TÜRKİYE
Uğurcan | Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi | İsmail, Hakan | Barış Alper, Arda, Kerem | Can Uzun
AVUSTRALYA
Ryan | Circati, Burgess, Souttar, Italiano | O'Neill, Irvine, Bos, Metcalfe | Toure, Velupillay
Montella’nın turnuva boyunca kulübede elini güçlendirecek olan tam aday kadromuz:
Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)
Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet / Kanat: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)