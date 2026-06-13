Tüm Türkiye’nin pazar sabahı ekran başına kilitleneceği bu kritik karşılaşmanın yayın bilgileri, hakem kadrosu ve muhtemel 11'leri netleşti.

📅 Avustralya - Türkiye Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Maç Günü: 14 Haziran Pazar (Yarın Sabah)

Maç Saati: 07.00 (TSİ)

Yayın Kanalı: TRT 1 (Şifresiz ve Canlı)

Stadyum: BC Place (Vancouver, Kanada)

⚖️ Karşılaşmanın Hakem Grubu

Mücadeleyi yönetecek hakem üçlüsü Güney Amerika'dan seçildi:

Orta Hakem: Jesus Valenzuela (Venezuela Futbol Federasyonu)

Yardımcı Hakemler: Jorge Urrego ve Tulio Moreno (Venezuela)

Dördüncü Hakem: Kevin Ortega (Peru Futbol Federasyonu)

🏃‍♂️ Sahadaki Muhtemel 11'ler

Vincenzo Montella'nın Avustralya karşısında sahaya sürmeyi planladığı stratejik ilk 11 ve rakibimizin muhtemel kadrosu şu şekilde:

TÜRKİYE

Uğurcan | Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi | İsmail, Hakan | Barış Alper, Arda, Kerem | Can Uzun

AVUSTRALYA

Ryan | Circati, Burgess, Souttar, Italiano | O'Neill, Irvine, Bos, Metcalfe | Toure, Velupillay

Montella’nın turnuva boyunca kulübede elini güçlendirecek olan tam aday kadromuz:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet / Kanat: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

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