Trabzonspor'da kariyerinin son büyük sözleşmesini yapmak isteyen Paul Onuachu krizi yaşanıyor. Fırtına, Kral’ı Southampton’dan 5 milyon 670 bin Euro’ya aldı. Nijeryalı yıldıza da yıllık 2 milyon Euro ödüyor. Al Ahli ise Onuachu ile haftalık 450 bin Euro’dan yıllık yaklaşık 22 milyon Euro’ya anlaştı. Suudi kulübü, Trabzonspor’a da 20 milyon Euro bonservis bedeli önerdi.

SON BÜYÜK İMZA

Bordo-mavililer, 20 milyon Euro’luk teklifi kabul etmediği gibi 2028’e kadar sözleşmesi bulunan Onuachu ile görüştükleri için Al Ahli’yi FIFA’ya şikayet etti. 32 yaşındaki Nijeryalı golcü, kariyerinin sonunda para kazanma niyetinde. Fırtına, hangi fiyata olursa olsun Onuachu’yu bırakmak istemese de ayrılık ihtimaline karşı Brezilya ve Nijerya’da santrfor arayışlarına başladı.