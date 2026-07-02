Beşiktaş, transfer hareketliliğine başladı. Monaco'dan Kassoum Ouattara'yı kadrosuna dahil eden siyah beyazlılar, sol kanat transferine odaklandı.

Beşiktaş, Arsenal forması giyen Leandro Trossard için İngiliz kulübüyle bonservis pazarlığında aşama kaydetti. Bonservis konusunda mesafe alan Beşiktaş'ın bu kez oyuncu tarafının taleplerine takıldı.

UZUN VADELİ YÜKSEK MAAŞ

Beşiktaş'ın 3 yıllık sözleşme ve yıllık 7 milyon euro önerdiği Trossard'ın talepleri siyah beyazlılara fazla geldi. Belçikalı yıldızın menajeri 5 yıllık kontrat ve yıllık 10 milyon euro maaş talep ederken indirime de sıcak yaklaşmadığı öğrenildi.

Beşiktaş'ın, Leandro Trossard transferinde anlaşma sağlayamaması halinde Sassuolo forması giyen Armand Lauriente için temaslarını hızlandıracağı belirtildi.