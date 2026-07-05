TRANSFERİN hareketli kulüplerinden Beşiktaş, bir süredir yakından ilgilendiği Leandro Trossard’ı renklerine bağlamak üzere. Teknik Direktör Vincenzo İtaliano’nun alınmasını çok istediği 31 yaşındaki Belçikalı futbolcu için Arsenal ile yapılan pazarlıklarda anlaşma sağlandı. Amerikan basınından The Athletic, iki kulübün 18 milyon Euro bonservis bedeli ve 2 milyon Euro’luk bonus maddesi üzerinde anlaşma sağladığını öne sürdü. Beşiktaş ile Trossard arasındaki görüşmeler de son aşamaya geldi.

3+1 YILLIK TEKLİF

KARTAL, 1.72 boyundaki Belçikalı yıldıza 2029’u kapsayan, 2030’a da opsiyon sağlayan bir teklif sundu. Yıllık rakamın 9 milyon Euro seviyesinde olduğu öne sürülüyor. Kişisel şartlar üzerindeki görüşmeler yapıldığını yazan Amerikan medyası, birkaç gün içinde Trossard’ın yeni adresinin belli olabileceğini vurguladı. 2023’te Brighton’dan Arsenal’a transfer olan Trossard, geçen sezon 50 resmi maçta forma giyerken 8 gol, 11 asist üretti ve Londra ekibinin şampiyonluğuna büyük katkı sağladı.