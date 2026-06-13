2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki dev heyecan, Avustralya - Türkiye karşılaşmasıyla devam ediyor. Grupta ev sahibi ABD'nin ilk maçlar sonunda 3 puanla liderlik koltuğunda oturduğu senaryoda, henüz puanla tanışmayan iki takım kozlarını paylaşacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, rakibine karşı geçmişte kurduğu üstünlüğü Dünya Kupası sahnesine de taşıyarak gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj yakalamayı hedefliyor.

İki ülke futbol takımları tarihlerinde daha önce sadece 2 kez karşı karşıya geldi ve millilerimiz bu maçların ikisinden de galibiyetle ayrılmayı başardı. Takımlar son olarak Mayıs 2004'teki hazırlık müsabakalarında karşı karşıya gelmişti. 22 yıl aradan sonra bu kez Dünya Kupası'nın resmi sahnesinde kozlar paylaşılacak.

Avustralya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Maç günü: 14 Haziran Pazar (Yarın Sabah)

Maç saati: 07.00 (TSİ)

Canlı yayın: TRT 1 (Şifresiz)

Muhtemel 11'ler

Milli Takımımızın Avustralya karşısında sahaya sürmesi beklenen güncel ilk 11 ve rakibimizin kadro tahmini şu şekilde şekillendi:

TÜRKİYE

Uğurcan Çakır | Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu | Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü | Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu | Can Uzun

AVUSTRALYA

Ryan | Italiano, Circati, Souttar, Herrington | Bos, Metcalfe, Irvine, O’Neill | Leckie, Toure