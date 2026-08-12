UEFA Süper Kupa maçında son 2 yıldır UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Paris Saint-Germain ile geçen sezonun UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa, Avusturya’nın Salzburg kentindeki Salzburg Stadı’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-1 kazanan PSG kupayı müzesine götürdü. Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri, 20. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ve 61. dakikada Desire Doue kaydetti. Aston Villa’nın tek golü ise 45. dakikada Brian Djomeni Madjo’dan geldi. ÜST ÜSTE İKİNCİ ZAFER Geçen sezon Tottenham’ı deviren PSG böylece üst üste 2. kez Süper Kupa’yı müzesine götürmüş oldu. Aston Villa ise bu kupayı en son 1982’de kazanmıştı. DÜNYA KUPASI’NA GİDEMEYEN HAKEM YÖNETTİ ABD'ye girişine izin verilmediği için 2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev alamayan Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan kritik mücadelede düdük çaldı.

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