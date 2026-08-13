Beşiktaş’ın dünyaca ünlü yeni transferi Dusan Vlahovic’in futbol yolculuğu siyah-beyaz renklerle yazıldı. 21 Şubat 2016’da OFK Beograd karşısında sahaya çıktığında henüz 16 yıl 22 günlüktü. Partizan tarihinin ligde forma giyen en genç oyuncusu oldu. Siyah-beyazlı formasıyla başlayan yolculuğu, kısa süreli Kızılyıldız deneyimi dışında hep bu renklerle devam etti.

TEK İSTİSNA FIORENTINA

2018’DE henüz 18 yaşında Fiorentina’ya transfer olduğunda kariyerindeki tek renk istisnasını yaşadı: Mor. Ancak İtalya’daki bu dönem, onu Serie A’nın en tehlikeli genç golcülerinden biri haline getirdi. 2020-21 sezonunda attığı 21 gol ile ligin en iyi genç oyuncusu seçildi. Ardından çocukluk hayalini gerçekleştirdi: Juventus. Üstelik transfer tarihi 28 Ocak 2022, yani 22. doğum günüydü. Ve şimdi 26 yaşında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Juventus macerası sona eren Vlahovic, siyah-beyazlı renklerle bu kez Beşiktaş’ın başarısı için ter dökecek.