Transfer sezonunda kadrosunu Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard gibi önemli isimlerle yeniden şekillendiren Beşiktaş, son olarak Sırp yıldız Dusan Vlahovic'i renklerine bağladı. Son olarak Juventus forması giyen ve serbest statüde Siyah-Beyazlılara imza atan 26 yaşındaki golcü, dün akşam saatlerinde İstanbul'a vardı.

KASALARI GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

İner inmez hırslı söylemleri ve takımı sahiplenen duruşuyla taraftarın gözdelerinden biri haline gelen Vlahovic'in, Sırbistan'dan geldikleri özel uçakta yanında getirdikleri de çok konuşuldu. Yıldız golcünün, uçağa verdiği eşyalar arasında iki kasa domates de yer aldı... Görevliler, kasadaki domateslere anlam veremezken gerçek sonradan ortaya çıktı.

YÖNETİCİLERE İNCE JEST

Zpor'dan Emre Tanrıver'in haberine göre Vlahovic, birlikte dışarıda yemek yedikleri Beşiktaşlı yöneticilerin sofradaki domatesleri çok beğenmesi üzerine böyle bir jest yapma kararı almış... Yöneticilerin domatesleri beğenmesi üzerine 26 yaşındaki yıldız, İstanbul'a getirdiği eşyaların arasına bu domateslerden iki kasa ekleyerek onlara hediye ediyor...