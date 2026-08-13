Süper Lig'e yeniden döndüğü 2023'ten beri adından sıkça söz ettiren Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım, 4 büyük takım ve şampiyonluk yarışına ilişkin yorumlarını paylaştı.

"BU SENE G.SARAY DEME ŞANSIM SIFIR"

HT Spor canlı yayınına katılan Yıldırım'ın, Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Romelu Lukaku hakkındaki "yaş" eleştirisi de sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Lige başlamadan Galatasaray'ın harcama limiti çok önde, kadro olarak önde. Kağıt üstünde 'Galatasaray şampiyon olur' diyordum, 4 senedir oluyordu da ama bu sene deme şansım sıfır.

"BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUĞA OYNAR"

Beşiktaş'ı tebrik ediyorum, çok iyi kadro kuruyorlar. Hocaları da tutarsa lige zevk gelecek. Beşiktaş şampiyonluğa oynamayı hak ediyor. Son 3-4 senedir yapamadılar, sebebi ben bilemem.

"SALAH İNANILMAZ BİR İSİM"

Trabzonspor geçen sene bir yapılanmaya girdi, aşı tuttu, üstüne koydular. İnanılmaz bir isim getirdiler, Salah. Sağ olsunlar, Türkiye'yi dünyada gündeme oturttular. Herkes Trabzon'u öğrendi. Büyük para vermiş olabilir ama Trabzon şehri, 30 milyon harcasaydı böyle bir reklam yapma şansı sıfırdı. 100 milyon dolar harca, hiçbir ülkede gündeme oturamazsın, TV'lerde, sayfalarda herkes konuştu. Herkes Trabzon'u konuştu. Bunlar gerekiyor. Bazen her şey para değil. Ülkenin, şehrin, kulübün tanıtımı önemli.

"MUSABA YALAN SÖYLEYEREK GİTTİ"

Biz Musaba'yı 750 bin euroya aldık, 5 milyona gitti Fener'e, Fener 10 milyon istiyor şimdi oynatamadığı oyuncu için. Fenerbahçe forması giyince istiyorlar, satar satamaz bilmiyorum. Ben bu oyuncudan para kazandım, o paraya 3 oyuncu aldım. Yalçın, Asamo ve Elayis aldım. Kendimizi karda görüyoruz. Şimdi bu oyuncunun yaptığı hareketler, gidiş şekli, bana yalan söyleyerek gitti. Bana görüşmüyorum Fenerbahçe ile dedi, kasımda anlaşmıştı. Biz o defteri kapattık.

GÜNDEM OLAN LUKAKU SÖZLERİ

30'lu yaşlarda adam almam. Son kullanıcısı ben olmak istemiyorum oyuncuların. Fenerbahçe 33 yaşında forvet getirdi. Kötü oyuncu değil ama 2-3 sene oynattığınızda 35-36, bu oyuncuyu satma şansı yok. Fenerbahçe satabilir belki ama Samsunspor satamaz. Samsunspor'un öyle bir marka değeri yok. Bu gerçek, gerçekler bazen acı oluyor."