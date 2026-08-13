Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, HT Spor yayınında Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a yönelik çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, özellikle Dursun Özbek'e yönelik eleştirileriyle dikkat çekti.

"DURSUN BAŞKAN'A ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

Yıldırım, Galatasaray'ın dört yıldır üst üste şampiyon olduğunu ancak bu yılki iddiasını sorguladı. Sinan Engin'in "1 milyar harcarım" sözlerine atıfta bulunan Yıldırım, "Harcanan para bir yıl şampiyonluk getirir. Sonrası taraftarın beklentisini artırır. Dursun Başkan'a çok üzülüyorum. O kadar iyi niyetle çalışıyor ama adamı canlı canlı asıyorlar, öldürüyorlar" dedi.

Fenerbahçe'nin Romelu Lukaku transferine de değinen Yıldırım, 30'lu yaşlardaki oyuncuların alınmaması gerektiğini savundu. Yıldırım, "Ben 30'lu yaşlarda adam almam. Son kullanıcısı ben olmak istemiyorum oyuncuların. Fenerbahçe 33 yaşında forvet getirdi. Kötü oyuncu değil ama 2-3 sene oynattığınızda 35-36'ya geliyor. Bu oyuncuyu satma şansı yok. Fenerbahçe satabilir belki ama Samsunspor satamaz. Samsunspor'un öyle bir marka değeri yok. Bu gerçek, gerçekler bazen acı oluyor" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un Salah transferi hakkında da konuşan Yıldırım, "Trabzonspor, Salah gibi inanılmaz bir isim getirdi. Sağ olsunlar, Türkiye'yi dünyada gündeme oturttular. Büyük para vermiş olabilirler ama Trabzon şehri 30 milyon harcasa böyle bir reklam yapma şansı yoktu" şeklinde konuştu.