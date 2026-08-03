Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'nın İstanbul Şişli'de uğradığı yumruklu saldırıya ilişkin adli süreçte yeni bir aşamaya geçildi. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine iddianame hazırladı. İddianamede hem saldırgan hem de olaya müdahale eden şoför hakkında istenen cezalar netleşti.

SALDIRI DOSYASINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Sabah'tan Armağan Yılmaz ve Sema Demir'in haberine göre; Şişli'de yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, saldırgan Yusuf Y. hakkında "tehdit" ve "basit yaralama" suçlarından toplam 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

SALDIRININ GEREKÇESİ İFADESİNDE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Soruşturma dosyasındaki ifadesinde Yusuf Y., Galatasaray'da fotoğrafçı olarak görev yapan İpek B.'ye platonik ilgi duyduğunu, İpek B.'nin Lucas Torreira ile paylaştığı fotoğrafların ardından futbolcuya karşı nefret beslemeye başladığını öne sürmüştü. Şüphelinin olay öncesinde sosyal medya üzerinden Torreira'yı tehdit ettiği ve daha sonra fiziksel saldırıda bulunduğu belirtilmişti.

ŞOFÖR İÇİN DE HAPİS TALEBİ

Olay sırasında saldırganı engellemek amacıyla yumruk attığını ifade eden Lucas Torreira'nın şoförü Eray S. hakkında da "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

DAVA ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDE GÖRÜLECEK

Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesi halinde dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Yargılama sürecinde hem saldırgan Yusuf Y. hem de şoför Eray S. hakkındaki suçlamalar mahkeme tarafından değerlendirilecek.