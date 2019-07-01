Heyecan başladı! LGS tercihleri alınıyor | İşte LGS tercih robotu…

Öğrencilerin heyecanla beklediği dönem başladı. LGS’ye katılan öğrenciler bugünden başlayarak 12 Temmuz’a kadar lise tercihlerini yapacaklar. Öğrenciler tercihlerini yaparken LGS sonuçları ve lise taban puanlarını göz önüne alacaklar ve e-Okul sistemi üzerinden lise tercihlerini yapacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından lise taban puanları, lise kontenjanları ve yüzdelik dilimler sonuçların açıklanmasının hemen ardından yayınlanmıştı. Ardından da LGS tercih robotu erişime açıldı.

LGS TERCİH KILAVUZU

E OKUL 2019 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLA

2019 MEB LGS TERCİH ROBOTU

E-OKUL LGS GÜVENLİK KAYIT NO NEDİR?

E-Okul tercih giriş ekranında öğrencilerin karşısına çıkan güvenlik kayıt no, adaylardan sonraki tercihler ve tercih düzenleme işlemlerinden talep edilen bilgiler arasında yer alacak.

Güvenlik Kayıt No alanı Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Yerleştirme Sınavı başvurusunda verilen numaradır.

Bu sınava Başvuru yapmamışsanız ilk girişte boş geçiniz. Başvurunun kaydedilmesinden sonraki girişlerde size verilecek olan “Güvenlik Kayıt No” değerini girmelisiniz.

Kayıt işleminden sonra ekranda gösterilecek olan “Güvenlik Kayıt No” değerini almayı unutmayınız. Numarayı almayı unuttuysanız öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne şahsen başvurarak Güvenlik Kayıt Numarası’nı öğrenebilirsiniz.

MERKEZİ SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK OKUL TÜRLERİ

-Fen Liseleri

-Sosyal Bilimler Liseleri

-Özel program uygulayan Anadolu Liseleri

-Özel Program uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri

-Anadolu Teknik Liseleri

-Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleridir

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Sınava giren öğrenciler 5 tercih yapacak. Daha sonra LGS'ye giren öğrenciler farklı bir ekrandan, sınavla öğrenci alacak okullar listesinden beş okul tercihi yapacak. Burada öğrencilere okul türü kısıtlaması bulunmuyor. Bu öğrenciler isterlerse ayrıca pansiyonlu okullardan da beş okul seçebilecekler. Sınava giren öğrencilerin toplamda 15 tercih hakkı bulunuyor. Sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirmeden sonra beş de pansiyonlu okullardan olmak üzere toplam 10 tercih yapabilecek. Yerel yerleştirmede öğrencilere yeşil renk ‘kayıt alanı', mavi renk ‘komşu kayıt alanı', kırmızı renk ‘diğer' kayıt alanı ekranı açılacak. Öğrenciler ikamet adresinin bulunduğu yeşil kayıt alanında bulunan liselerden en fazla üç, komşu kayıt alanı ve diğer kayıt alanından da ikişer tercih yapabilecekler.