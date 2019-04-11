Doğrusunu isterseniz bize tuhaf geliyor…

AKP diyor ki:

“Oylarımızı çaldılar…”

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Bir gün AKP'nin “CHP oyumu çaldı” diyeceği, CHP'nin de “Çalmadık” diye itiraz edeceği kimsenin aklına gelmezdi…

AKP'den bir şey çalmak…

Eğer doğruysa…

Bu bir devrim…

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Polisler Büçükçekmece'de kapı kapı dolanıp hırsızı bulmaya çalışıyorlar…

“Oy hırsızı burada mı oturuyor…”

“Yok…”

“Çok güzel…”

Normalde polisin aradığını bulması iyi olmaz mı?.. Bu kez hırsızın orada bulunamaması çok iyi bir şey…

Görevleri zaten; bulamamak…

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İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, istihbarat, zabıta, Saray, binlerce polis, savcılar, esrarengiz sivil görevliler… Büçükçekmece'yi kuşattılar, tek tek kapıları çalıp, insanların ifadelerini alıyorlar…

Neyin peşindeler?..

İstanbul seçimlerini tekrarlamak için “Organize” diye -ne olduğunu kendilerinin bile açıklayamadığı- bir suç ilan ettiler…

Kanıt yoktu…

Şimdi ilan ettikleri suça kanıt arıyorlar…

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Düşünün bir an:

Genel başkanları seçmen kağıdını almayı becerememiş ve bu yüzden oy kullanamamış bir CHP'de on binlerce oyu çalmakla suçlanıyor…

Yüzlerce bilgisayar uzmanı tarafından incelenen, AB'nin gözlemci gönderdiği, bilim adamlarının kafa yorduğu… Ama o seçimlerde nasıl hile yaptıkları bir türlü anlaşılamayan AKP ise “Oyumuzu çaldılar” diyor…

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Burada iktidarı deli eden ne?…

Seçmenin iradesi mi?..

Adil seçim mi?..

Seçimin sağlıklı olup olmadığı mı?..

Hiçbiri…

Burada dert; ellerindeki “hazinenin” gitmesi…

Hazine; İstanbul'dur…

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Batı medyasında her Allah'ın günü Türkiye alay konusu…

Gülüp eğleniyorlar.

Yeter bence…

Türkiye'yi yeterince rezil ettiniz…