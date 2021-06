Elazığ-Diyarbakır arasında orman yangını 3 gündür kontrol altına alınamadı

Diyarbakır'ın Dicle ile Elazığ'ın Arıcak ilçeleri arasında bulunan Görese Dağı'nda henüz nedeni belirlenemeyen yangın 3 gündür kontrol altına alınamadı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye belediyelere ait itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

“DAĞLIK ALAN MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRIYOR”

Yangının yayıldığını gören köylülerin söndürmek için müdahale ettiğini belirten Erimli beldesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Salih Kahraman, “Görese dağında yangın günlerdir devam ediyor. İlk günlerde yangın üst taraflardaydı ancak şu an aşağılara kadar inmiş yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Yangın söndürmek için askerler ve orman müdürlüğünden gelenler oldu ama yangına müdahale etmemişler çünkü dağ olduğu için araç giremiyor. Bu orman çok büyük bir alan kaplıyor. Köylüler yangını söndürmek için müdahale etti. Yangından yetkililerin de bilgisi var şu an ormanda yangın devam ediyor söndürülme durumu da yok” diye konuştu.

ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ: YANGIN BÜYÜK BİR ALANA YAYILDI

Yangının 3 gündür devam ettiğini ve şu ana kadar kontrol altına alınamadığını belirten Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, “Şu an yangın bölgesindeyiz, yangın 3 gündür devam ediyor. Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü bizim bölgemiz sınırlarında değil Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya bağlı Görese dağlarında çıkan bir yangın. Dün de bizim bölgeye yayıldı, bizim ekiplerimizde burada. Sayın vali yardımcımız ve jandarma alay komutanımızla birlikte şu an sahadayız. İş makinaları, DSİ ve özel idaresinin, orman bölge müdürlüğünün ve belediyelerin itfaiye araçları hep beraber sahadayız. Yangın büyük bir alan yayılmış. Köylülerin bağları ve ekinleri zarar görmemesi için tedbirlerimizi o yönde yoğunlaştırıyoruz. Yangın şu an kontrol altına alınamadı ama gelecek takviyeyle yangını kontrol altına almayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.