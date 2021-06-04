Rüşvet soruşturması: 2 avukat ile 4 polisin 6 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, ihbarda bulunan Ş.Ç. ile oğlu G.Ç. müşteki olarak yer aldı.

İddiaya göre, FETÖ’ye yönelik soruşturmalar kapsamında şüpheli olan iş insanı Ş.Ç.'nin dosyasını kapatacakları iddiasıyla kendisinden 150 bin dolar para istendi.

İş insanı Ş.Ç.'nin oğlu G.Ç., savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yapılan suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 avukat ve 4 polis memuru gözaltına alındı.

1 AVUKAT İLE 1 POLİSE TUTUKLAMA

Gözaltına alınanlardan avukat K.Y. ile komiser E.O.T. tutuklanırken, bir avukat ile 3 polis memuru ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

İddianamede 2'si tutuklu toplam 6 şüpheli hakkında, ‘Rüşvet' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Hazırlanan iddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca onaylanarak, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamenin, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesi durumunda, 2'si avukat 4'ü polis, 6 kişi hakim karşısına çıkacak.