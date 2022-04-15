Ev sahibi ile kiracı mahkemelik oldu

İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerde kiralarda büyük artışlar yaşanırken, ev sahibi-kiracı barışı da tehdit al­tında.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Sulh ve icra hukuk mahkemelerinde görülen kira tespit ve kira tahliye davalarının, toplam dava sayısına oranının bir yılda yüzde 10'dan yüzde 20'lere çıktığı, kira tespit ve tahliye davalarının genel davalar arasında da ilk sıralara yükseldiği ifade ediliyor.

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, kiralarda­ki artışların Türkiye'de 26 milyonu bulan açlık sınırının altında yaşa­yanlar açısından büyük bir sıkıntı yarattığını belirterek, düşük gelirli vatandaşların kiralarını mutlaka devletin karşıla­ması gerektiğini belirtti. Barınmanın bir insan hakkı olduğunu vurgula­yan Çakar, “Şu anda ki­racılar büyük bir çıkmaz­da” ifadesini kullandı.

DAVALAR ARTACAK

Özellikle İstanbul'da kiraların uçtuğunu, ma­liyetlerin öngörülemez şekilde artması nedeniy­le yeni konut yapılmadı­ğı bu ortamda talep artışı nedeniyle yaşanan bu fiyat artışına kısa vadeli bir çözüm bulunmadığını belirten Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Der­neği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan da, “Da­valar arttı ve önümüz­deki dönemde daha da artacak” dedi.

EMEKLİ BU KİRALARI NASIL ÖDESİN?

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, “Kiralarda fahiş artışlar var. 2 bin 500 TL, 3 bin 500 TL ile bir ay geçinmek zorunda olan emekli bu fahiş kiraları nasıl ödeyecek? Devlet acil bu soruna el koymalı” dedi.

‘AİLEVİ DURUM' DİYEREK ÇIKARAMAZ'

TÜGEM Başkanı Hakan Akdo­ğan, ev sahiplerinin çevredeki benzer dairelerin kiralarının artışını görünce var olan kiracıları çıkarma yoluna gidebildiğini belirterek “Ev sa­hibi ‘ailevi durum var' deyip kontratı olan kiracıyı çıkaramaz. Eve birinci dereceden yakınının ihtiyacını noter kanalı ile kanıtlamak zorunda” dedi.

YILLIK KİRA ARTIŞI YÜZDE 84.2'Yİ BULDU

Bahçeşehir Üniversitesi Ekono­mik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (BETAM) sahibinden.com verileri üzerinden yaptığı son ölçümlemeye göre, şubat itibarıyla Türkiye genelinde ortalama kiralık konut fiyatlarındaki artış yüzde 84.2 seviyesinde. BETAM, yıllık kira artış oranını İstanbul'da yüzde 112.3, Ankara'da ise yüzde 106.7 ölçüyor. Öte yandan Türkiye İsta­tistik Kurumu (TÜİK) ölçümlemesi­ne göre kiralardaki yıllık artış oranı martta yüzde 19.7 oldu.

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