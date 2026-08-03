Transfer sezonunun hareketli takımlarından Beşiktaş, takviyelerine devam ediyor. Siyah beyazlı ekip, savunmanın merkezine de sisteme uygun bir isim arayışında.

Beşiktaş, savunmanın merkezini tecrübeli ve güvenilir bir isimle takviye etmek amacıyla Alman ekibi Stuttgart’ın kapısını çaldı. Alman basınından Kicker'in iddiasına göre Beşiktaş yönetiminin 28 yaşındaki başarılı savunmacı Jeff Chabot için masaya koyduğu 10 milyon euro civarındaki bonservis teklifi, Alman temsilcisi tarafından yeterli bulunmadı ve reddedildi.