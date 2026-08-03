UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
Beşiktaş'ın Hradec Kralove'yi elemesi halinde Avrupa Ligi play-off turu'nda Vikingur-Thun, OFI, Aarhus - Sabah eşleşmesinin kaybedeni, Dinamo Zagreb - Zalgiris eşleşmesinin kaybedeninden biri ile eşleşecek.
Beşiktaş'ın Hradec Kralove'ye elenmesi halinde Konferans Ligi play-off turu'nda muhtemel rakipleri ise şöyle: Atalanta, Freiburg, Panathinaikos-CSKA 1948 eşleşmesinin kaybedeni, Paide Linnameeskond-Rapid Wien eşleşmesinin kaybedeni ve Sheriff Tiraspol-St. Gallen eşleşmesinin kaybedeni.