2026 FIFA Dünya Kupası'nın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Vozinha, milyonlarca takipçiye ulaşarak kupanın fenomeni olmuştu. 40 yaşındaki kaleci, Şili Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Colo-Colo ile sözleşme imzalamak için anlaşma sağladı.

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı kalecisi Vozinha, Şili Birinci Futbol Ligi takımı Colo-Colo'ya transferini tamamlamak üzere Şili'nin başkenti Santiago'daki Arturo Merino Benitez Uluslararası Havalimanı'na geldi. 40 yaşındaki file bekçisi Vozinha'nın kısa süre içinde taraftarlar önünde imza töreni düzenlenmesi bekleniyor.

Havalimanında çok sayıda taraftarın yanı sıra basın mensupları tarafından karşılanan deneyimli kaleciye büyük ilgi gösterildi. Taraftarlar, fotoğraf çektirebilmek ve imza alabilmek için adeta birbirini ezerken, geniş güvenlik önlemleri alındı.