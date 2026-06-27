Türk televizyonlarının efsanesi, dobra ve sert yorumlarıyla futbolun en çok konuşulan ismi Erman Toroğlu, Milli Takım’ın Dünya Kupası’ndan elenmesini Sözcü TV’de yorumladı…

Usta yorumcu Toroğlu’nun yorumları şöyle:

''Futbol Federasyonları iki şeyden giderler, hakem ya da milli takım. Amerika’ya gittik diye hava yapıyorlar geçin. Milli Takım’ın kadrosunun içi arı kovanı. Teknik direktör yuları kaptırmış. Teknik direktör baktı ki gidiyor, suratı çarşamba pazarı gibiydi. Doğru takım çıkardı, başta Orkun. Çünkü takım kaptanı her şeyi almış eline. Teknik direktörü kullanıyor. Kadroyu teknik direktör Montella değil, Hakan Çalhanoğlu kuruyor. Takımı oynatan o.’’

ORKUN KÖKÇÜ YANLIŞ YAPMADI

''Mahvettiniz ya. İçine ettiniz milli takım futbolcuları. "Hacıosmanoğlu, Montella, Hakan Çalhanoğlu... Şeytan üçgeni! Ben mücadele istiyordum, kavga istiyordum. Kavga dediğim futbol kavgası istiyordum. Muhallebi, sütlaç gibiydik ya ilk iki maç. "Orkun'u Hakan Çalhanoğlu istemiyormuş abi, o kadar net. Yanına İsmail'i istiyormuş. İsmail hamallık yapacak, beyefendi malı götürecek. "Sakın Orkun bundan zarar görmesin sakın ha. Çünkü Orkun yanlış yapmadı, babası da yanlış yapmadı. Siz yanlış yaptınız. Beşiktaş kaptanına siz yanlış yaptınız."

TENKİTLERE AÇIK OLACAKSIN

"Montella... Yok Amerika'yı yendik bilmem ne filan; verdiğin beyanat tam bir fiyasko. Hacıosmanoğlu, Adalet Bakanı'ndan yardım istiyorsun, bilmem nerelere müracaat ediyorsun. Bunlar niye? Yaptığın işler yanlış. Arkadaş, federasyon başkanıysan oraya geliyorsan eğer, tenkitlere açık olacaksın. Amerika'da seyircilere tehdidin falan olmaz Hacıosmanoğlu, yapamazsın. O elini 'Ben sana gösteririm' diyen seyirci benim. Senin futbolcun seyirciye böyle yapıyor, yapamaz!

TERİM SENİ TOKATLADI

Fatih Terim sana, birşeyler söyledi. Sen onu dinlememişsin. Saçma sapan bir cevap verdin. Fatih Terim seni nerdeyse psikolojik olarak tokatladı. Fatih Terim’in söylediği baştan sona doğruydu. Fatih Terim kim, sen kimsin Hacıosmanoğlu. Bir defa haddini bil. Fatih Terim’in hataları yok mu var. Ama sen kimsin Hacıosmanoğlu. Dalaşamazsın Fatih seni yamultur. Burası başka bir alem, buraya siyaset sokarak bir şey yapamazsın. Sözcü gazetesinde sana sorular sordum, 5 tane... İstersen yazılı cevap ver, istersen buraya gel oturalım. Hakaret olmaz, tartışma olur. Ben burada büyüdüm, ben 14 yaşından itibaren futbolun içinde büyüdüm. Yaşım 78 Hacıosmanoğlu. Her haltı biliyorum."

HACIOSMANOĞLU VİLLALAR NEREDE?

''Hacıosmanoğlu villalar nerede? 25 yıldır Bodrum’da yaşıyorum. Vereceği yeri biliyorum, orası imara yüzde yüz kapalı bir yer. Oraya kuşlar konuyor, gidiyor. Ne oldu villalar. Olmayan birşeyi oyuncular nasıl istesin. Dalga mı geçiyorsunuz, yok öyle bir şey. Futbolcular kullanılarak, oranın imarı mı açılacaktı. Onu bilemiyorum.''

MONTELLA SEN BİZDEN FAZLA TÜRK OLMUŞSUN

"Başımız dik bir şekilde ülkemize döneceğiz. Ne başı dik lan? Neden bahsediyorsun sen? Tırıktan bir gruptan çıkamadın, ne başın dik ya? Kimi aldatıyorsunuz abi? Bu beyanatlar beni daha fazla üzüyor ya. Beni aşağılık kompleksine götürüyor bu Türk insanı olarak ya. Montella sen bizden fazla Türk olmuşsun ya. Bir takımın düşmesi veya şampiyonluğu kesinleşirse, o takımın futbolcusu top oynamaz. Niye? Sakatlanmaktan korkar. Hele böyle. Çünkü Dünya Kupası'nda bundan sonra maçlar var Amerika'nın. Ben de topçu olsam oynamak istemem, sakatlanmak istemem hocam."