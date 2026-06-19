Fenerbahçe’de seçim 7 Haziran’da yapıldı. 8 Haziran’da olmasa bile en azından Aziz Yıldırım yönetiminin mazbata aldığı 10 Haziran’dan hemen sonra yeni teknik direktörü açıklaması bekleniyordu. Açıklama yapılmadı. Aslında bu rötar, kaosun ilk habercisiydi. Düne kadar yeni teknik direktör gözüyle bakılan Aykut Kocaman’ın yerine de İsmail Kartal’ın atanması, krizi su yüzüne çıkardı.

KENDİ KURALLARI ŞARTI

Neden? Kulisler kaynıyor. Kaosun başlıca sorumlularının yöneticiler Barış Göktürk ve Feridun Geçgel olduğu öne sürülüyor. İddialara göre; Göktürk, Nuri Şahin veya Conte’den yana tavır aldı. Geçgel de Kocaman’a şiddetle karşı çıktı. Bunun üzerine Aziz Yıldırım, Kocaman’dan vazgeçti. İkinci iddiaya göre, Yıldırım Samandıra’da kendi kurallarını koymak, tüm işleyişin içinde olmak istedi.

PRENSİPLERİNE AYKIRI GELDİ

Aykut Kocaman bunun prensiplerine ters düştüğünü belirtip, kabul edemeyeceğini söyledi. Son iddia ise Yıldırım, Aykut Kocaman’ın ekibine iki isim eklemesini istedi. Dirk Kuyt’a sıcak bakmayan Kocaman ekibine müdahale edilmesini reddetti. Kocaman kalabalık bir ekibe sahip olduğunu ve kendi ekibiyle yola devam etmek istediğini vurgulayınca ipler koptu.