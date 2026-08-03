UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu.
Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Sparta Prag - Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maç 18-19 Ağustos'ta Kadıköy'de, rövanş maçı ise 25-26 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.
DİĞER EŞLEŞMELER ŞU ŞEKİLDE:
Levski Sofya - Kairat / AEK
Celtic - LASK
Dinamo Zagreb - Zalgiris / Viking
Mjallby - Bratislava / Ararat - Celje
Hapoel Beer Sheva - Kızılyıldız / Aarhus - Sabah
Olympiacos - NEC Nijmegen / Union SG - Bodo/Glimt