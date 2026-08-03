Fenerbahçe'de yeni transferler kadar takımdan kimlerin ayrılacağı da merak konusu olmaya devam ediyor.

Yabancı kontenjanı nedeniyle birçok ismin üzerini çizen sarı lacivertlilerde Sofyan Amrabat, Dominik Livakovic ve Rodrigo Becao ayrılacaklar listesinde ilk sırada yer alsa da Anthony Musaba için de transfer iddiası gündeme geldi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 6 milyon euroluk serbest kalma maddesi ile takıma dahil edilen Musaba'ya talip çıktı.

İspanyol gazeteci Angel Garcia'nın haberine göre, Deportivo La Coruna, 24 yaşındaki hücum oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İspanyol ekibinin, Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı iddia edildi. Anthony Musaba, geçtiğimiz sezonun devre arasında katıldığı Fenerbahçe formasıyla 24 maçta 2 gol ve 6 asist üretti.