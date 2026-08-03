Karadeniz’in gelenekselleşen tahta araba mücadelesi Red Bull Formulaz, bu yıl da Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde düzenlendi. Bu yıl 16. kez gerçekleştirilen etkinlikte, el yapımı tahta arabalar Tunca’nın yokuşlarındaki 1.400 metrelik yeni parkurda mücadele etti.

ŞOV YARIŞI SOFUOĞLU'NUN

Etkinliğe katılan Red Bull sporcuları Isopower olarak tanınan İsmail Can Yerinde, Ege Arseven ve Bahattin Sofuoğlu da Red Bull Formulaz’ın eğlenceli ve aksiyon dolu atmosferine ortak oldu. Sporcular, Tunca’nın yokuşlarında gerçekleştirilen şov yarışında kıyasıya mücadele etti; yarışı kazanan isim ise Bahattin Sofuoğlu oldu.

Kendine özgü kuralları ve sıra dışı parkuruyla katılımcılara ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşatan Red Bull Formulaz’a bu yıl 44’ü erkek, 20’si kadın ve 13’ü de veteran olmak üzere 77 yarışmacı katıldı. Kıyasıya geçen mücadelelerin sonunda kadınlar kategorisinde Pınar Aytemiz birinciliği elde ederken, erkekler kategorisinde ise Fatih Çukur, 3. kez Red Bull Formulaz’da zafere ulaştı. Tasarım Ödülü ise Turan Selimoğlu tarafından hazırlanan tahta araca verildi.

F1 PİLOTU TSUNODA'DAN FORMULAZ YORUMU

Red Bull Racing Test ve Yedek Pilotu Yuki Tsunoda, Formula 1’in 2027’de Türkiye’ye gelmesine yönelik gerçekleştirilen tanıtım kapsamında Formulaz aracının direksiyonuna geçmişti. Tamamen el yapımı ve yer çekimiyle hareket eden aracı deneyimleyen Tsunoda, direksiyon tepkilerini "Tıpkı bir Formula 1 aracı gibi çok hızlı." sözleriyle değerlendirirken, "Biraz daha güçlü bir motoru olsa çok daha güzel olurdu." diyerek deneyimine esprili bir yorum katmıştı.