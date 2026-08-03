İzmir'in 112 yıllık köklü kulübü Altay'da yönetim kulübe kayyum atanması için mahkemeye başvuru yaptı. Sinan Kanlı başkanlığındaki yönetimin istifa ederek bugün İzmir Adliyesi'nde ilgili mahkemeye dilekçe sunduğu kaydedildi. Siyah-beyazlıların verdikleri dilekçede son 3 genel kurul toplantısında başkan adayı çıkmamasını ve kulübün mali durumunu gerekçe gösterdiği bildirildi. Yönetimi devralacak kayyumun seçimli genel kurul kararı alacağı, tekrar aday çıkmaması durumunda kulübün tasfiye edilmesi tehlikesinin gündeme gelebileceği öğrenildi.

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