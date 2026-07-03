Yeni sezon hazırlıklarını bireysel olarak sürdüren Samsunspor’un golcü oyuncusu Marius Mouandilmadji’nin sosyal medya paylaşımı olay oldu. Golcü futbolcu, Galatasaray’ın yıldızı Osimhen’in formasıyla antrenman yaptığı görüntüleri paylaştı. Bu anları şahsi sosyal medya hesabından paylaşan Çadlı futbolcu, kendi taraftarlarının ve rakip futbolseverlerin büyük tepkisiyle karşılaştı.

SAMSUNSPOR TARAFTARINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Eleştirilerin odağı olan Marius Mouandilmadji, bir paylaşım daha yaparak Samsunspor taraftarlarından özür diledi. Mouandilmadji, söz konusu formayı kulüp tercihi olarak değil, arkadaşına ait olduğu için giydiğini belirtti. Golcü futbolcu, “Benim için giydiğim bir arkadaşımın formasıydı, kulübün değil. Siz farklı yorumladınız ve hayal kırıklığınızı tamamen anlıyorum. Bunun için özür dilerim.” ifadelerini kullandı.