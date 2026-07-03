Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’de yönetim mevcut futbolcularla da masaya oturmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe yönetimi, 14.4 milyon avro imza parası alan ve her sezon 11 milyon avro kazanan N'Golo Kante ile Dünya Kupası'nın ardından görüşerek ücretinde indirime gitmesini isteyecek. Sabah'ta yer alan haberde Kante'nin maaşının Fenerbahçe yönetimi tarafından yüksek bulunduğu belirtildi.

İndirime gitmesi talep edilecek olan Kante, bu teklifi reddederse Fenerbahçe macerası sona erebilir. Yönetim Kante’nin maaş indirimini kabul etmemesi durumunda yıldız futbolcuyla yolları ayırmayı gündemine alacağı ifade edildi.