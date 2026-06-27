2026 FIFA Dünya Kupası macerası kısa süren Türkiye, yurda döndü. Dünya Kupası D Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekip, üçüncü ve son maçında ABD'yi 3-2 yendiği müsabakanın ardından Los Angeles'ten hareket eden özel uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Genel Havacılık Terminali'nden çıkan A Milli Takım kafilesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da yer aldı. A Milli Takım, güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanından ayrıldı.

KONVOYLA GİTTİLER

Dünya Kupası için ABD’ye giderken A Milli Takım için hazırlanan konvoy çok konuşulmuştu. Üçüncü köprü bir yönü trafiğe kapatılırken, yüzlerce araç A Milli Takım’ın kafilesine eşlik etmişti. Milliler yurda dönüşünde kimsenin gelmemesi ve alınan güvenlik önlemleri ise dikkat çekti.