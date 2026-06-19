Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Rıza Çalımbay'ın annesi Fatma Çalımbay, hayatını kaybetti. Cenaze, 21 Haziran Pazar günü Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Topulyurt köyünde defnedilecek. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Efsane kaptanımız ve eski teknik direktörümüz Rıza Çalımbay’ın kıymetli annesi Fatma Çalımbay’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Fatma Çalımbay’ın cenazesi, yarın Etiler Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir. Merhumeye Allah’tan rahmet; Çalımbay ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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