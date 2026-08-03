Türkiye'de futbolseverler yeni sezonun başlamasını beklerken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) dikkat çeken bir karara imza attı. 2026-2027 Süper Lig sezonunun adı resmen "Adnan Süvari Sezonu" olarak belirlenirken, Türk futboluna damga vuran efsane teknik adamın kariyeri yeniden gündeme geldi. Peki Adnan Süvari kimdir, hangi takımlarda oynadı? TFF Süper Lig 2026-2027 sezonu neden Adnan Süvari oldu? İşte detaylar…

TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla birlikte, 2026-2027 sezonu boyunca Süper Lig karşılaşmaları "Adnan Süvari Sezonu" adıyla oynanacak. Federasyon, bu kararla Türk futbolunun gelişimine önemli katkılar sunan deneyimli teknik adamın mirasını yaşatmayı amaçlıyor.

TFF'DEN ADNAN SÜVARİ KARARI

Kararın ardından açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Adnan Süvari'nin Türk futbolu için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Büyükekşi, Süvari'nin modern futbol anlayışını Türkiye'ye taşıyan öncü isimlerden biri olduğunu belirterek, kolektif oyun anlayışı ve hücum futboluna yaptığı katkılarla futbol tarihinde özel bir yere sahip olduğunu ifade etti. Ayrıca Göztepe ile elde ettiği Avrupa başarılarının ve A Milli Takım'daki çalışmalarının unutulmayacağını vurguladı.

ADNAN SÜVARİ KİMDİR?

1926 yılında Aydın'da dünyaya gelen Adnan Süvari, yaşamının büyük bölümünü İzmir'de geçirdi. Futbolculuk kariyerinin ardından İngiltere'nin başkenti Londra'da antrenörlük eğitimi alan Süvari, edindiği modern futbol anlayışını Türkiye'ye taşıyan ilk teknik adamlardan biri olarak kabul ediliyor.

Özellikle 1960'lı yıllarda Göztepe'nin başına geçen deneyimli teknik direktör, dönemin alışılmış sistemlerinin dışına çıkarak 4-3-3 dizilişi ve hücum futbolunu benimseyen oyun anlayışıyla büyük ses getirdi.

ADNAN SÜVARİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Adnan Süvari yönetimindeki Göztepe, Türk futbolunun Avrupa'daki en unutulmaz başarılarından bazılarına imza attı.

İzmir temsilcisi, 1968-1969 sezonunda Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı finale yükselerek tarihi bir başarı elde etti. Bir sezon sonra ise UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek finale kadar ilerleyerek Avrupa'nın dikkatini üzerine çekti.

Süvari'nin geliştirdiği kolektif oyun sistemi sayesinde Fevzi Zemzem başta olmak üzere birçok futbolcu Türk futbolunun unutulmaz isimleri arasına girdi.

MİLLİ TAKIMDA DA GÖREV YAPTI

Kulüp kariyerindeki başarısını A Milli Futbol Takımı'na da taşıyan Adnan Süvari, 1966-1969 yılları arasında ay-yıldızlı ekibin teknik direktörlüğünü üstlendi.

Görev yaptığı dönemde milli takımın Avrupa'nın güçlü ülkelerine karşı daha rekabetçi bir kimlik kazanmasında önemli rol oynayan Süvari, Türk futbolunun gelişimine hem saha içinde hem de saha dışında katkı sundu.

FUTBOLA YÖN VERMEYE DEVAM ETTİ

1970'li yılların başında Göztepe ve milli takım görevlerinden ayrılan Adnan Süvari, ilerleyen yıllarda Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu.

Aynı zamanda spor yazarlığı yapan deneyimli futbol adamı, futbol bilgisini köşe yazıları aracılığıyla geniş kitlelerle paylaşmayı sürdürdü. Adnan Süvari, 6 Haziran 1991'de Antalya'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

2026-2027 SEZONU NEDEN ADNAN SÜVARİ SEZONU OLDU?

TFF'nin aldığı kararla birlikte 2026-2027 sezonu boyunca Süper Lig karşılaşmaları "Adnan Süvari Sezonu" adı altında düzenlenecek. Daha önce Kasımpaşa Spor Kulübü tarafından federasyona sunulan öneri, futbol kamuoyunda geniş destek görmüştü. Yeni sezon boyunca statlarda ve çeşitli organizasyonlarda Adnan Süvari'nin Türk futboluna kazandırdığı değerleri yaşatmaya yönelik anma etkinlikleri gerçekleştirilecek.