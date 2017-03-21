FETÖ’nün zehri

Cargill…

1865'te kurulan ABD şirketi.

Fortune dergisine göre, dünyanın en büyük 12. şirketi.

Yıllık geliri, 136.7 milyar dolar.

Asıl alanı; (genellikle kimyasal-GDO'lu) tarımsal ürünler.

70 ülkede faal. Türkiye'ye yerli ortağı Bramer Ticaret A.Ş. ile 1960'da geldi; 1986'dan itibaren Cargill olarak faaliyet gösteriyor.

Ülkemizde şöyle tanındı:

Nişasta bazlı kimyasal şeker (glikoz-fruktoz) üretimi için 1997'de Bursa'da 213 dönüm toprak aldı.

Burası birinci sınıf tarım arazisiydi. Ayrıca…

İznik Gölü'nü besleyen suları (yıllık 1 milyon küp) çekip, pis atıklarını göndererek su havzasını bozacaktı.

Cargill'e dört ayrı arazi gösterilmişti; suya çok ihtiyacı olduğu için burayı seçmişti. (Daha önce 6 Türk şirketi bu arazi için başvuru yapmış reddedilmişti.)

Bursalılar konuyu mahkemeye taşındı.

Bursa 2. İdare Mahkemesi 1998'de yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Danıştay 6. Dairesi 2002'de bu kararı onadı.

Hukuk böyle diyordu; ama Cargill'in arkasında ABD vardı!

Tarih: 28 Ocak 2004.

Erdoğan ile George W. Bush Beyaz Saray'da buluştu.

Bush, Cargill sorununun çözülmesini rica etti.

5 ay sonra…

5403 sayılı “toprak koruma ve arazi kullanımı yasası” değişikliği 3 Temmuz 2005'te TBMM'de kabul edildi.

İki gün sonra…

Cargill'in isteği ve Bakanlar Kurulu kararıyla bu arazi “özel endüstri bölgesi” ilan edildi.

Danıştay 10. Dairesi 8 Şubat 2006'da bu karara ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.

O günlerde…

Emin Çölaşan köşesinde Başbakanlık belgesi yayımladı. 20 Nisan 2006 tarihli 3020 sayılı yazıya göre, Cargill'le ilgili yargı kararlarının hükümsüz kılınması ve tesisin işletmeyi sürdürmesi için yeni kanun çıkarılması isteniyordu! (16.6.2006 Hürriyet)

Bugünlerde Erdoğan, “biz neler çektik” diyor ya, sanırım benzer yargı kararlarından bahsediyor!

Sonuçta…

AKP oylarıyla, -Anayasa'ya aykırı olmasına rağmen- TBMM'de Cargill'e ayrıcalık tanıyan yasal düzenlemeler yaptı.

Başkan düşürüldü

Geçen hafta elime bir kitap ulaştı:

“Başkan Düşürüldü/FETÖ'nün Belediye İşgali.”

Yazarı, CHP Gemlik Belediyesi devrik başkanı Fatih Mehmet Güler idi.

1999 ve 2004 yerel seçiminde ANAP'tan, 2009'da ise, CHP'den belediye başkanı seçildi.

Hakkında açılmış dava yoktu.

Ama odasında “böcek” vardı. “Kalorifer peteğinde böcek bulundu” denilince dinleme cihazı değil, haşere sandı!

Çok sürmedi…

Tarih: 21 Ocak 2011.

Savcı ve hakim karşısına çıkarıldı. Tutuksuz yargılanacaktı. Savcı tutuklanmasında ısrar etti. Mahkeme kararının arkasında durdu. Ardından…

İçişleri Bakanlığı kararı geldi; görevden uzaklaştırıldı. Bir daha da koltuğuna oturamadı.

Yargılamalardan beraat etmesine rağmen koltuğuna oturtulmadı.

Neler oluyordu?

Ne olduğu 15 Temmuz FETÖ darbesinden sonra ortaya çıktı.

Belediye Başkanı Güler'i koltuktan indiren savcılar; Serkan Nogay, Osman Kılıçaslan, Nurettin Canata, Mustafa Öztürk, başsavcı Zekeriya Bayazıt, kaymakam Bilal Çelik, vali Şehabettin Harput FETÖ'cü olduğu iddiasıyla tutuklandı. Mülkiye Başmüfettişleri Sami Pınarakar ve Süleyman Yıldırım görevden alındı.

Devrik Güler'in kitaptaki iddiasına göre, 3 yıl başkan vekilliği yapan ve 2014'te AKP'den belediye başkanı seçilen kişi Cemaatçi!

FETÖ, küçük bir ilçe olan Gemlik'te niye “darbe” yaptı?

Meselenin dünya devi Cargill ile ilişkisi var mıydı?

İki bakan gitti

FETÖ'nün, başta ABD olmak üzere küresel şirketlerin çıkarları için Türkiye'de neler yaptığı konusu hâlâ muamma. Örneğin…

FETÖ'nün Gemlik'te yaptığı darbenin Cargill ile ilgisi var mıydı?

Tarih: 23 Temmuz 2004.

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla -kısa bir karmaşanın ardından- Cargill arazisinde imar yapma yetkisi Gemlik Belediyesi'ne ait oldu.

“Fuhuş gelir” diye her teklife karşı çıkan RP'li belediye, Cargill'e hemen imar izni verdi. (Gemlikli) AKP Bursa Milletvekili Altan Karapaşaoğlu da Cargill'in işini kolaylaştıracak yasa değişikliği teklifini TBMM'ye veren isimdi.

Cargill arazisinin Gemlik Belediyesi sınırlarına -oldu bittiyle- neden dahil edildiğini anlamışsınızdır! Karapaşaoğlu RP eski il başkanıydı zaten. Belediye ile ilişkileri iyiydi.

Ama… Belediyeyi 2009'da CHP'nin kazanması hesaplarında yoktu!

TBMM'de “Cargill'in sesi” olarak görev yapan AKP Milletvekili Gemlikli Karapaşaoğlu'nun, CHP'li Başkan Güler'i hedef yapması şaşırtıcı değildi.

Evet. Gemlik'te FETÖ darbesi oldu.

Ve Cargill, hakkındaki olumsuz yedi mahkeme kararına rağmen işlerine devam etmeyi sürdürdü.

Yetmezmiş gibi…

Şeker Kanunu değiştirilerek -Türk firmalara kota varken- Cargill'e kota kaldırıldı.

Şaşırmayın; 2011'de Türkiye şeker piyasasını düzenleyen Şeker Kurulu'na Bakanlar Kurulu'nca seçilen üyelerden biri Cargill yöneticisi Mustafa Muzaffer Sayınataç idi.

Bu arada…

MHP'den Hüsnü Yusuf Gökalp (1999-2002) ve ondan sonra Tarım ve Köyişleri Bakanlığı koltuğuna oturan AKP'den Sami Güçlü (2002-2005), nedense politikayı kendi istekleriyle bıraktılar! Bugün…

Cargill, ABD'de ürettiği GDO'lu mısırları Türkiye'ye getirerek elde ettiği “zehirli tatlandırıcıları” herkese yedirmeye devam ediyor…