Ek yerleştirmelerde son gün geliyor! Ek tercihler ne zaman sonlanacak, ücret nasıl yatırılacak?

Ek yerleştirme başvuruları sürüyor. Ek tercih detayları ÖSYM’nin resmi internet sitesinden yayınlandı. Öğrenciler boş kontenjanlar arasında tercih yaparak ek yerleştirme şansını değerlendirecek. İşte ek yerleştirme tercih kılavuzu ve başvuru ekranı…

ÖSYM tarafından yapılacak. YKS tercih sonuçları açıklandıktan sonra binlerce öğrenci ve kontenjan açıkta kalmıştı. Ek yerleştirme kılavuzu yayınlanmasıyla öğrencilerin tercih edebileceği bölümler belirlendi. YKS sonuçlarına göre üniversitelere yerleşemeyen öğrenciler için ikinci şans ek yerleştirmeler. Peki, Ek tercih son tarih ne zaman? Ek yerleştirmeler nasıl yapılacak?

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL DUYURULUYOR?

Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

EK YERLEŞTİRME NEDİR?

ÖSYM tarafından üniversite tercih sonuçlarına göre genel yerleştirme işlemlerinin sonunda boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılmaktadır. Yükseköğretim bölümlerine kayıt olunduktan sonra boş kalan kontenjanlar, üniversiteler tarafından ÖSYM’ye bildirilmektedir. Ancak merkezi yerleştirme kapsamında tercih yaptıktan sonra tercih sonuçlarıyla birlikte bir üniversiteye yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamazlar.

EK TERCİH ÜCRETİ NEREYE ÖDENECEK?

Ek yerleştirme ücreti 15,00 TL olarak belirlendi. Ek yerleştirme ücreti, 21 Eylül 2018 tarihi saat 23.59'a kadar yatırılabilecek. İşte, ödeme yapılabilecek bankalar…

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)