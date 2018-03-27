Vatandaşlıkta yüzde 70 sezon indirimi!

Ülkede her şeye zam geliyor diye şikâyet ediyorsunuz. Zira haksızlık yapıyorsunuz! Yabancının vatandaşlık hakkı alabilmesi için koşulan 1 milyon dolarlık konut alım şartı, torba yasa ile 300 bin dolara indiriliyor. Türk vatandaşı olmaya yüzde 70 sezon indirimi geliyor. Bir Türk dünyaya bedeldi, kampanya başladı 300 bine indi!

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Sahi, bedavaya gelmek varken, kim niye para versin? Sorana Suriyeliyim dersin! Para vermeden metrobüse, otobüse binersin, hastaneye gidersin. Eğitim zaten bedava, alışveriş cebine koyulan kartla. Askerlik yapmıyorsunuz, vergi vermiyorsunuz. Peki, biz 300 bin dolar versek Suriyelilerin haklarına sahip olabiliyor muyuz?

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Gidip Norveç vatandaşı olsan, yaşayacağın en büyük heyecan, kedinin ağaca çıkması itfaiyenin onu kurtarması… İsviçre'de Eyaletler Meclisi gündem yokluğu nedeniyle açılmadı. Oysa Türkiye, sabaha karşı geçen kanun maddeleriyle tarihe adını yazdırdı.

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Kampanyadan yararlandın, 300 bin doları yatırdın. Evi aldın, başvurdun, Türk vatandaşlığına kaydoldun. Gerçek Survivor'a adımını attın. Hayırlı olsun. Bu ülke canının hiç sıkılmayacağını garanti ediyor. Seni ufak tefek, tatlı sürprizler bekliyor.

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Bak, bugün benzinde 6 lirayı görmek sana nasip oldu. Pahalı mı geldi araba? Trafikte zaten bekliyorsun beton mikserinin yan tarafında… Damperli kamyon arkanda… Metrobüs macerası hemen yanı başında… Metrobüste acıma yoktur. Ortama bir kez girmişseniz içgüdülerinizle hareket etmelisiniz. Zamanla her şeyi öğreneceksiniz.

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Cezaevi deneyimi yaşamak mı istiyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Her an durup dururken tutuklanabilirsiniz. Birine gözünüz dalsın, dik dik bakın, yumruğun nereden geldiğini bile anlamayın. Biraz da hastane ortamını tadın. Acil kapısında bekleyen insanlarla tanışın. Sıra gelene kadar ölmezseniz doyumsuz sohbetlere dalın.

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Yeşili artık hayatınızdan çıkartın, grinin 50 tonuna alışın. Beton artık hayatınızın vazgeçilmez bir parçası… Yollar, köprüler, tüneller yapılıyor, geçmesen bile önümüzdeki 25 yıl boyunca ödeyeceksin parasını.

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O kadar para verdin, biraz evde takılayım dedin. Televizyonda Cumhurbaşkanı'nı 7/24 izleme ayrıcalığı… Her kanalda onun varlığı… İnternette 150 bin yasaklı site… Wikipedia bile içlerinde… Yorum yaptığında, polis kapında… Gazete aldığında, bizi kıskanan ülkelerin tam listesi… Uçuyoruz, coşuyoruz haberleri.

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Dünyanın en yüksek vergileri ve devamlı güncelleme hizmeti. Asgari ücretle geçinme dersi… OHAL'in nimetleri… Ateş pahasına gıda maddeleri… Et, balık diyeti… Demokrasi hasreti… İşsizlik payesi… PKK, IŞİD terörü… FETÖ yapılanması… Cezaevlerinde yer kalmaması… Yabancı ülkeler için vize sırası… Değer kaybeden Türk Lirası… Çocuk yaşta evlenme imkânı…

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Bunlar sadece yaşayacaklarının birazı… Üç yüz bin dolar verdin, yiğidin harman olduğu yere hoş geldin!