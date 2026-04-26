Bugün itibarıyle Uranüs ikizler burcunda seyretmeye başlıyor! Bu geçişle birlikte, 2033 yılına kadar sürecek 7 yıllık bir döngüye giriyoruz. Bugünden başlayarak finans, teknoloji, eğitim, seyahatler, iletişim, ulaşım, taşımacılık, bilim, tıp alanları başta olmak üzere hayatımızda pek çok şey değişecek bu yedi yıllık süreç içerisinde!

URANÜS İKİZLER BURCUNDA!

Uranüs’ün geçiş yapacağı İkizler burcu iletişim kurmak, konuşmak, yazmakla, entelektüel ve zihinsel faaliyetlerle alakalıdır. Yazılı belgeler, kitaplar, mesajlar, medya ve sosyal medya İkizler burcu kapsamındadır.

Böylesi dönemlerde zihinsel faaliyetlerde arış görülür. Uranüs elektrik ve elektronikle alakalı. Bütün teknisyenler, mühendisler, bilim insanları, elektronik mühendisleri gibi, makine mühendisleri gibi ya da uçak mühendisleri gibi kişiler, havayolları ile ilgili işler Uranüs’le alakalıdır.

Ve yeni akım yani New Age temsilcileri bu alanda yer alan kişiler. Uranüs’ün geçiş yapacağı İkizler Burcu; tanıtım, pazarlama, eğitim, taşımacılık, iletişim gibi konuları; radyo ve televizyon programlarını, internet üzerinden yapılan yayınları, video arşivleme sistemlerini, YouTube gibi mecraları, dergileri, kitapları, seyahatleri temsil eder. Bu alanlarda teknolojinin de işin içerisine girmesiyle önemli gelişmeler beklenebilir.

YABANCI DİLLER

Yine İkizler Burcu dil becerileri, dil okullarıyla, lisan öğrenmeyle alakalıdır. Yine lisan geliştirme konusundaki teknolojik destekler, insanların farklı dilleri konuşmasını kolaylaştırabilir.

Öğretmenler, yazarlar, bilgi aktaran kişiler İkizler burcu doğasında olduğu için online eğitimin çok gelişeceği ve fiziksel sınıfta eğitimden ziyade, videolu eğitimler, online eğitimlerin ön plana çıkacağı bir zaman dilimi olacak. Ve aynı zamanda eğitimin bireyselleştirilmesi, kişiye özelleştirilmesi alanında da önemli gelişmeler devreye girecek.

SEYAHATLER

Dijitalle ilgili İkizler burcu Uranüs geçişi, dijital devrim denilen hadiseyi ziyadesiyle tetikleyecek. Aynı zamanda seyahat alanında, özellikle hava seyahatlerinde, hava taşımacılığında önemli gelişmeler de beklenebilir.

Pazarlamacılık, reklamcılık gibi alanlarda da yine reformist bazı gelişmeler devreye girecektir.

İLETİŞİM SİSTEMLERİ

İkizler burcu kapsamına giren bütün iletişim sistemleri, yanıtlaması sistemleri, kitaplar ve buna benzer haberleşme teknikleri ve sistemleri alanında önemli reformlar; bilgisayar operatörlüğü gibi işlerde, sinir uzmanlığı gibi işlerde önemli gelişmeler de devreye girecektir. İletişim endüstrisinde, medya yayıncılık, telekomünikasyon alanında önemli gelişmeler; alım-satım departmanlarının geliştirilmesi, pazar yönetimi gibi alanlarda önemli reform ve yenilikler devreye girecektir.

EĞİTİM

Nefes terapisi gibi yöntemleri çalışanlar bu geçişle beraber kendi işlerinde önemli gelişmeler kaydedebilirler. Yine taşımacılığın, nakliyenin önemli ölçüde gelişeceği bir zaman dilimi. Eğitim, öğretim modellerinde, akademik alanda önemli reformlar devreye girecek. Veri birikimi ve arşivlenmesi ve basılması konusunda yine Kova burcunda ilerleyen Plüton’la, İkizler burcundaki Uranüs’ün uyumlu açısı bu alanlarda da önemli ve reformları beraberinde getirecektir. Bu konuda daha detaylı bilgi “Fragman Bitti, Film Başlıyor” adlı kitabımda yer alıyor.

AKREP BURCUNDA DOLUNAY

1 Mayıs Cuma akşamı Türkiye saatiyle 20:23’te Akrep burcunda dolunay gerçekleşiyor. Büyüme aşamasının zirve noktasına vardığı ve olayların da büyüme eğiliminin doruklarını test edeceği bu zaman diliminde, Ay’ın ufuk düzlemine yakın denk düştüğü bizim de bulunduğumuz bölgede önemli gelişmeler bekleyebiliriz. Bunlar, halkımızın sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda olabilir. Sismik aktivite de artabilir. Bu bağlamda Ege ve Marmara bölgeleri özellikle dikkat çekiyor.

KRİTİK ZAMANLAR

Akrep burcundaki dolunay Plüton’la dik açı oluşturacak. Dolayısıyla dönüşüm enerjisi, köklü bir yeniden yapılandırma enerjisi devrede olacak. Çok sayıda gezegenin Koç burcuna denk düştüğü 1 Mayıs’taki bu dolunay, özellikle çalışanlar, memurlar alanında ve gündelik hayatı, resmi işleri ve daireleri, sağlıkla ilgili konuları etkileyebilecek türbülanslı bir enerjiye dikkat çekiyor. Çalışanların haklarıyla ilgili konular veya çalışanların düzenleyebileceği protestolar dikkat çekebilir. Tam da 1 Mayıs İşçi Bayramı’na denk geldiği için hayli türbülanslı bir tarafı olduğunu söyleyebiliriz ve Türkiye astroloji haritasını etkiliyor.

DIŞ SEYAHATLER

Bu dolunay diğer ülkelerle ikili ilişkiler tarafında bazı önemli gelişmeleri ve dış menşeili bazı destekleri de beraberinde getirecek. Dolunayın Jüpiter’le uyumlu açıda gerçekleşecek olması yurtdışı bazlı genişleme, turizm alanına olumlu yansımaları ya da uluslararası alandan destek almak açısından önemli.

FİNANSAL TÜRBÜLANSA DİKKAT!

Bu haritada Jüpiter’in 19 derece Yengeç’e denk düşmesi finans konusuna da dikkat çekiyor. Çünkü 19 derece kritik bir derece. Özellikle bu dereceye bir şey iz düştüğünde genel anlamda, dünya genelinde, finansal olarak türbülanslar vardır. Bu yüzden tabii ki dikkat çekici bir tarafı var.

ABD

Bu dolunayın gezegen hatları özellikle Amerika Birleşik Devletleri’ni gösteriyor. Bu bölgede Mars ve Satürn hatları da geçtiği için türbülanslı bir enerji akışı söz konusu.

Önemli açıklamalar, otorite figürlerine yönelik sert etkileşimler devrede.

Güney Amerika üzerinden geçen Uranüs hattı, 29 dereceye de denk düştüğü için burada bir türbülansı işaret edebilir.

ÇİN-HİNDİSTAN

Dolunayın gezegen hatlarını izlediğimizde, Çin ve Hindistan’ın bulunduğu bölgede daha ziyade büyümeye yönelik etkiler var. Bu ülkelerin ekonomileriyle ilgili bazı olumlu gelişmeler olasıdır.

İNGİLTERE-İSPANYA

Dolunayın gezegen iz düşümlerini gösteren coğrafi haritada İngiltere’de yine genişleme, büyüme, avantaj sağlama yönünde bir enerji akışını görüyoruz.

İspanya üzerinden de geçen olumlu hatlar, belki de buradaki genişlemeyi destekleyecek.

İRAN-ABD-İSRAİL

Savaş atmosferini tetikleyecek bazı gelişmelerin devamını Mayıs ayında da görebiliriz. Koç burcundaki gezegen dizilimi hem genel atmosferi hem de İran başta olmak üzere bu üç ülkenin ve liderlerinin astroloji haritalarını tetiklemeye devam ediyor.

İran için, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan üzerinde dönebilecek birtakım baskılar ve riskler de dikkat çekiyor! Geçen haftaki yazımda da belirttiğim gibi, liderlerin haritalarının Koç burcunda seyreden gezegen kavuşumlarından aldığı karşıt açılar uzlaşmayı düşündürmüyor.

Tam tersine, İranlı liderlerin istedikleri gibi olmayan veya yeterli bulmadıkları talep ve tekliflerden kaçınacaklarını, uzlaşmaya yanaşmayacaklarını düşündürüyor. Savaş her an daha stresli bir hale dönüşebilir.

UZLAŞMA ŞANSI YOK MU?

Tüm bu gergin tetiklemelere rağmen, barış ve uzlaşma gezegeni Venüs’ün ağır hareket eden gezegenlerle olumlu açıları hafta sonunda ve önümüzdeki hafta içerisinde anlaşma zemini yaratan bir atmosferi beraberinde getirebilir. Trump’a olumlu etkisi olur. Uranüs İkizlere pazar günü geçiyor ve atmosfer değişmeye başlıyor.

Bir nevi “kıvırma payı” bırakılabilir ve esneklikle işin içerisinden çıkılabilir. Anlaşma yönünde olumlu gelişmeler beklenebilir. İkizler burcu, blokaj olan yere zorlamak yerine, etrafından dolanarak alternatif getirmekle alakalı. Farklı ve herkesi tatmin edecek alternatifler üretilebilir.

Ama Güneş ve Plüton arasındaki dik açının etkili olduğu bugünlerde güç ve ego çekişmeleri daha baskın gelecek ve uzlaşma yakalanması zor olacak gibi gözüküyor.

TÜRKİYE

1 Mayıs’ta Akrep burcunda gerçekleşecek olan dolunay, genel anlamda gergin ve tetikleyici bazı olaylara işaret ediyor. Türkiye için de stresli olabilir.

Dolunay civarında Borsa’da özellikle türbülanslı bir etki devrede olabilir, farkında ve temkinli olmakta fayda var. Türkiye astroloji haritasının Güneş derecesi, Plüton’dan zorlu etkiler almaya devam ediyor olacak. Dolayısıyla, dış borçlar, ödemeler, kredi geri ödemeleri ile ilgili konularda sıkıntılar, ekonomik anlamda ciddi türbülanslar devrede olacak.

GENÇLERİMİZ

Dolunayın astrolojik haritamızın 5.evini tetiklemesi dolayısıyla Türkiye’nin gençlerine daha fazla önem vermesi gereken bu zaman diliminde, gençlerden de bazı serzenişler devrede olabilir.

Dışarıdan gelecek tehditlere karşı güvenlik konuları, ülkenin kendini dışarıda daha güçlü ifade etme ihtiyacının da yine güçlü bir şekilde devrede olduğu bir aydayız.

Transit Jüpiter’in koruyucu, destekleyici etkileri devam ediyor. Dolayısıyla, bazı şans ve fırsatları da almaya devam ettiğimiz bir zaman dilimi olacak.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

27 Nisan Pazartesi günü hesabımızı, kitabımızı iyi bilmemiz gerekiyor. Günün ilk yarısı alışverişler, finansal işler, hukuki girişimler, eğitim, seyahatlerle ilgili konular için girişim yapmak açısından uygun gözüküyor. Günün ikinci yarısında girişeceğimiz işler boşlukta ve kararsız kalabilir, beklenen haberler gelmeyebilir, belirsizlik atmosferi oluşabilir.

28 Nisan Salı gününün ilk yarısında belirsizlik atmosferi devam ediyor. Öğle saatleri civarında biraz rutin dışına çıkabilir, değişiklikler, yenilikler yapabiliriz. Sürpriz güzel gelişmelere de açık bir zaman dilimindeyiz. Akşam saatleri civarında ise yanılgılara açık olabiliriz, farkında olalım. İyi ilişkiler yoluyla güçlenebileceğimiz bir zaman dilimindeyiz. Finansal konularda da çeşitli avantajlar yakalayabiliriz. Kişisel bakım, alışverişler açısından da, yine estetik ya da dekorasyon konuları açısından da güzel bir zaman dilimindeyiz.

29 Nisan Çarşamba sabah saatlerinde engellenmelere, gecikmelere açık olabiliriz. Bizi agresyona çekecek sert çatışmacı ortamdan uzak durmamızda fayda var. Sakarlıklara, kazalara açık olabiliriz, dikkat! Akşam saatlerinde abartılı duygusal çıkışlardan da uzak durmalı. Gün genelinde finansal açıdan stresli bir zaman diliminde de olabiliriz, farkında olalım.

30 Nisan Perşembe gününün ilk yarısında iletişimsel konularda sıkıntılar yaşayabiliriz. Özellikle ticari alanda, alışverişlerle ilgili konularda uzlaşmazlıklara açık bir zaman dilimindeyiz, farkında olalım. Günün ikinci yarısında bilhassa sağlıkla ilgili konulara dikkat. Duygusal açıdan çalkantılı bir zaman diliminde olacağız, farkında olalım.

1 Mayıs Cuma sabah saatlerinde duygusal anlamda türbülanslı bir zaman diliminde olacağız. Sezgilerimizin bize yol gösterebileceği bir zaman dilimindeyiz. Akşam saat 20:23’te Akrep burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Venüs ve Satürn arasındaki uyumlu açı, özel ilişkilerde destekleyici etkileri beraberinde getirirken, Merkür-Kiron kavuşumunun etkili olduğu gün genelinde özellikle mental sağlıkla ilgili sorunlar yaşayabiliriz. İşçi bayramı kutlu olsun!

2 Mayıs Cumartesi gününün ilk yarısında girişeceğimiz işlerde daha rahat ilerleyebiliriz. Günün ikinci yarısında girişeceğimiz işler boşlukta ve kararsız kalabilir. İletişim gezegeni Merkür bugün Koç burcunun son derecesinde, anaretik derecede ilerliyor. Dolayısıyla kritik sözlerin, kritik gelişmelere de yol açabileceğini gösteriyor. Bugün sözlere dikkat!

3 Mayıs Pazar sabah saatlerinde beklenmedik plan ve program değişikliklerine açığız. Türbülanslı bir zaman dilimindeyiz. Sert etkiler devrede olabilir, farkında olalım. Akşam saatlerinde özel ve sosyal ilişkilerde daha rahat ilerleyebiliriz. İletişim gezegeni Merkür, bu sabaha karşı 05:56’da Boğa burcuna geçecek. Dolayısıyla zihnimiz daha ziyade fiziksel ve maddi güvenlik yönünde çalışmaya başlayacak.