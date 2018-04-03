Irak’ta perdeleme oyunu

Irak'ta 12 Mayıs'ta seçimler yapılacak. Irak hükümeti, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, teröristlerin yeni yuvası olan Kuzey Irak'taki Sincar'a bir harekat yapmaması için çaba gösteriyor. Bunun için teröristlerle gizli pazarlıklar da yapılıyor, seçime kadar onların Sincar'dan ayrılmasını istiyordu. İşte. Bu konuda önemli gelişmeler oldu.

Sincar, teröristlerin ana merkezi olarak bilinen Kandil'e göre Türkiye'ye daha yakın. Dahası, ABD tarafından Suriye'ye götürülen ağır silahlar, zırhlı araçlar Semanta Sınır Kapısı'ndan PKK'nın denetiminde geçiriliyor. Böylece, Irak-Suriye sınırını teröristler kendilerine göre denetim altına da almış durumda.

ASKERİMİZ IRAK'TA

Geçmişte, Irak topraklarına 30-40 bin askerimiz sessiz-sedasız girer, teröristler çevresi kuşatıldıktan sonra ancak Türk askerinin girdiğini fark ederdi. Bu amaçla 25'den fazla büyük harekat gerçekleştirilmişti. Ne olduysa oldu, AKP dönemiyle birlikte askerimizin Irak topraklarına adım atması durduruldu. Dahası, Irak topraklarından karakollarımıza, üs bölgelerine atış yapılsa bile askerimiz sınır ötesine bir adım bile atamıyordu. İşte, Suriye sınırımıza teröristler yerleştiği için sınır ötesi harekat gerçekleştirdik ama Irak sınırımızda ise terör yapılanmasına seyirci kalındı.

Irak sınırı, sanki teröristler için kurtarılmış bir bölge. Baharla birlikte teröristler yıllardır kullandıkları derelerden, tepelerden, vadilerden yine topraklarımıza girmek istiyor. Gözler Suriye'ye çevrilmişken, ülkemizdeki bir grup terörist de eylem yapmayı, böylece dikkatleri Türkiye topraklarına çekmeyi amaçlıyor.

İşte, Türk Silahlı Kuvvetleri, uzun süredir yapılmayanı yapıyor. Teröristleri kendi topraklarımızda değil, Irak toprakları içinde karşılamayı planlıyor. Böylece, teröristler Türkiye'ye girmeden etkisiz hale getirilmek isteniyor. Şu anda seçkin bazı birliklerimiz Irak topraklarında, eskiden olduğu gibi yeniden sessiz-sedasız görev yapıyor.

İSİM DEĞİŞTİREREK

Gelelim Sincar'a. Burada daha çok Ezidiler bulunuyordu. Dinci terör örgütü IŞİD, Ezidilere büyük acılar yaşattı. Bugün çok sayıda Ezidi kadının, kızın nerede olduğu bile bilinmiyor. IŞİD'e karşı yürütülen mücadeleyi, bölücü terör örgütü PKK, kendi açısından fırsata dönüştürdü. Ezidileri korumak adına bölgeye girdiler, Ezidi gençleri propaganda yapıp onları kendilerine bağlı “Şengal Savunma Güçleri” adı altında örgütlediler.

Nasıl, PKK'nın adı Suriye'de YPG, İran'da PJAK'sa, Sincar bölgesinde de YPŞ oldular. Yani üzerlerindeki örtüyü sıkça değiştiriyor, farklı isimler kullanıyorlar. Ama tüm bunların çatı örgütü ve kararları alan kuruluşu ise KCK yapılanmasıdır. PKK'nın Demokratik Suriye Güçleri olması da yeni parti adı altında faaliyette bulunmaları da planlarının birer parçasıdır.

Sincar'da, PKK'nın denetimi altında olan yerde 48 ayrı kontrol noktası bulunuyordu. Denetimleri altındaki YPŞ yapılanması da sanki ayrı bir yapıymış izlenimi vermek için kendi sözde bayraklarını kullanıyordu. Güvenlik birimlerimiz, bunların iç içe bir yapı olduğunu da, Irak'ın da bu yapılarla hangi pazarlıklar içinde bulunduğunu da biliyor.

PAZARLIKLAR HEP SEÇİM İÇİN

Irak, seçim olana kadar TSK'nın Sincar'a bir operasyon yapmasını istemiyor. Türkiye'ye, teröristleri kendilerinin çıkaracağını söylüyor. Öyle de oldu. Teröristler araçlarına bindi ve Sincar'dan ayrıldı. Aslında bu gidiş bütün teröristlerin ayrıldığı anlamına gelmesin. Görünüşteki teröristler anlaşmalı olarak gönderildi, kontrol noktalarındaki sözde bayrakları indirildi. Ama Sincar, PKK'lılardan arındırılmış değil. Bölgeden gelen çok özel fotoğraflardan da teröristlerin ellerinde silahlarıyla gidişlerine tanık oluyorsunuz. Büyük bir olasılıkla, Irak bu süreçte gözlemcilik yapıyor. Konuyu, araştırdığımızda bölücü örgütün isim “perdeleme” oyununu da sahneye koyduğunu öğreniyoruz.

Nasıl mı? Irak ordusuna bağlı 75. Mekanize Tugayı ve 15. Piyade Tümeni'nin Sincar bölgesine girmesinin ardından, Sincar'da bulunan PKK'nın Kandil kadrosundan PKK/YPJ militanları, Sincar merkezden batı yönüne çekildi. Konvoy halinde ilçe merkezinden çıkan PKK'lıların kontrol noktaları kaldırdı. İlçede, YPŞ olarak adlandırılan Ezidilerden oluşan “Şengal Savunma Gücü” adlı yapı ise varlığını koruyor. Yerel kaynaklar, PKK'nın Sincar'da varlığını YPŞ olarak devam ettireceğini söylüyor.

Diyoruz ya “oyun içinde oyun” diye. Sincar'daki adı “YPŞ” olan PKK'lıların, Irak merkezi yönetimine bağlı bir güç olarak varlığını sürdürecekleri de belirtiliyor. Böylece, Irak yutturabilirse PKK'lıları Sincar'dan atmış gözükecek. Onlarda da her şey 12 Mayıs seçimine göre planlanıyor.