Vatandaş doğalgaz faturasını nasıl iade alacak?

İGDAŞ'ın Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararıyla 30 günlük süreyi aşan faturalarının iptal edilmesi bekleniyor. Henüz fatura iptallerinin nasıl olacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Hukukçular ise vatandaşların fatura iadelerini nasıl alabileceklerine yönelik muhtemel yollar hakkında açıklamalarda bulundu.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Yıldırım Keser, vatandaşların fazla ödediği paraların hesaplarına yatırılması gerektiğini söyledi.

Keser “Eğer ödeme yaptılarsa, aylık kullanım döneminden sonra perakende satış fiyatlarında değişiklik varsa fazla ödedikleri ücretin taraflarına iadesini isteyebilirler. Kullanıcılar eğer tüketici ise fazla ödedikleri ücretin iadesi için Tüketici Hakem Heyetlerine de başvurabilirler” diye konuştu.

Kullanımın çok az olmasının sayaç okumaya etkisi ile ilgili de konuşan Keser, dağıtım şirketlerinin 50 metreküpe ulaşmayan aylık tüketimleri o dönem için faturalandırmama hakkına sahip oldukları bilgisini de verdi.

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MADDE 48’E DİKKAT

Konu ile ilgili Uzman Hukukçu Av. Emin Özkurt da değerlendirmelerde bulundu. Özkurt, “Tüketicilerden gelen bu şikayetler sonrasında EPDK'nın başlatmış olduğu bu soruşturma sürecinde ise söz konusu bu şikayetlerin İGDAŞ'ın “Doğal Gaz Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin” 48. Maddesine aykırılık oluşturacak sürelerde sayaç okuma yapmış olması sebebiyle ortaya çıktığını açıklandı” ifadelerini kullandı.

MADDE 50: FATURAYA İTİRAZ

Özkurt, “Doğal Gaz Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 50. maddesi kapsamında düzenlenen “Faturaya İtiraz” hakkı bulunuyor müşterilerin. Bu kapsamda tüketiciler, İstanbul ili özelinde dağıtım şirketi yetkisini elinde bulunduran İGDAŞ'a ilgili faturanın son ödeme tarihine kadar itiraz etme hakkına sahiptir. Bu durumda ise yapılacak itirazın İGDAŞ tarafından 15 gün içinde neticelendirilmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.

“VATANDAŞ ÖDEMESİNİ ALAMAZSA İHTARNAME ÇEKEBİLİR”

Avukat Dr. Rezan Epözdemir'de konu ile ilgili Sözcü'ye değerlendirmelerde bulundu. Epözdemir, “45 günü aşan fatura birincisi iptal edilebilir, ikincisi fazladan tahsil edilen tutarın gelecek faturada mahsubu söz konusu olabilir fakat bu yöntemler benimsenmezse, hukuka aykırılık giderilmezse vatandaşlar İGDAŞ'a bir ihtarname çekip fazla ödenen tutarın yasal faizi ile iadesini ya da sonraki faturadan düşürmelerini talep edebilirler. Bu gerçekleşmezse Tüketici Hakem Heyeti'ne ve Tüketici Mahkemesi'ne başvurabilir vatandaşlar” diye konuştu.