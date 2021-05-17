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Bakanlık, Yunan pilot yerine sayıyı açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Türk Hava Yolları’nda (THY) 450 yabancı uyruklu pilot çalıştığını ve bunlardan Yunanistan uyruklu olan bir pilotun EOKA dövmesi taşıdığı iddiasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na sordu. Bakanlık, bu iddiaya cevap vermek yerine Türkiye’deki uçak pilotu sayısını açıklamakla yetindi.

Veli TOPRAK
Güncellenme: 05:31, 17/05/2021
HaberlerEkonomi
Bakanlık, Yunan pilot yerine sayıyı açıkladı

Öztunç, Bakan Karaismailoğlu'na “Yabancı uyruklu pilotlardan Yunanistan uyruklu olan pilot sayısı kaçtır? Bazılarının EOKA dövmesi taşıdığı doğru mudur” diye sordu. Bakan ise bu iddiaya cevap vermedi ancak Türkiye'deki pilot sayısını “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre, ülkemizde toplam 9003 uçak ve 176 helikopter pilotu bulunmakta olup, bu pilotlardan 3.419'u Türk Hava Yolları'nda  görev yapmaktadır” diye yanıtladı.

Ali Öztunç

O UÇAĞIN FİYATINI AÇIKLAMADI

CHP'li Ali Öztunç, 2016 yılında devlet VIP filosuna alınan Global Express 850 model uçakla ilgili “Alım fiyatı nedir, bakımı nerede yapılmaktadır, uçağın yıllık bakım ve giderleri için 3 milyon dolar olduğu doğru mudur” sorusunu da yöneltti. Bakan Karaismailoğlu ise uçak sorusuna şu cevabı verdi: “Söz konusu uçakların, alımı, bakımı, operasyonları gibi idari ve mali hususlar ise; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı uhdesinde bulunmaktadır.”

Yayınlanma Tarihi:05:30,