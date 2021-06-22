AKP’liler Türk Bayrağı’nı sofra bezi yaptı

Kocaeli AKP Gebze Seçim İşleri Başkanı Enes Yaylak'ın başkanlığında gerçekleşen sandık başkanları toplantısında, Türk Bayrakları’nın masa üzerine serilip sofra bezi gibi kullanılmasına tepkiler büyüyor.

‘HAYIRLARA VESİLE OLSUN’ PAYLAŞIMI

AKP Gebze İlçe Başkanlığı, skandal fotoğrafları sosyal medya hesabından, “Seçim İşleri Başkanımız Enes Yaylak’ın Başkanlığında, Kocaeli Büyükşehir ve Gebze Belediyesi meclis üyesi Geçmiş Dönem İlçe Başkanımız Hasan Soba,Teşkilat Başkanımız Mustafa Önal ve Seçim İşleri Başkan Yardımcılarımızın Katılımıyla Arapçeşme Mahallesi Sandık Başkanları Toplantısı gerçekleşmiştir. Toplantımız Hayırlara vesile olsun” notuyla paylaştı. Paylaşıma tepki yağdı.

“MİLLİ DEĞERLERİMİZ HEPİMİZİN KUTSALI”

AKP'li Gebze İlçe Başkanlığı’nın paylaşımını eleştiren CHP Gebze ilçe Başkanı Gökhan Orhan, “Her fırsatta kendinden olmayanı çeşitli terör örgütleri ile ilişkilendiren, vatan, bayrak sevdasını edebiyattan öteye geçiremeyen AKP hükümeti, teşkilatlarına yeteri eğitimi verememiş sanırım. Seçim hazırlığı diye toplantı yapılan masada bayrağımız bir masa örtüsü olarak kullanılıyor. Milli değerlerimiz hepimizin kutsalı. Hele ki uğruna milyonlarca vatan evladını şehit verdiğimiz bayrağımız. Bu davranışlarını kendilerine yakıştıramamakla beraber AKP Gebze İlçe Teşkilatını kınıyorum” diyerek tepkisini dile getirdi.