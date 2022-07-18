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Sabiha Gökçen’e yine yeni ihale mi?

Sabiha Gökçen Havalimanı'na ikinci pist projesi, uzun yıllardır geciken bir kamu yatırımı. İhtiyaç büyüdükçe tersi olması gerekirken sürekli gecikmesinin nedenleri; yapılan, tekrarlanan, sonuçlanamayan ihaleler konusunda çok sayıda yazıyı bu köşede paylaştım.

DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi) son olarak 2021 yazında 21/b usulüyle “TEM Bağlantı Yolu Tünel Güçlendirme” ihalesi yapmış, Met-Gün-İspa ortaklığının kazandığı bu ihale, konuyla ilgisiz bir firmanın başvurusu üzerine idari yargıda iptal edilmişti. İptalin gerekçelerinden biri 21/b, yani davet usulü koşullarının bu ihalede oluşmamasıydı.

İptalin ardından projenin seyri konusunda yetkililer açık bilgi paylaşmamıştı.

Bir süredir son haftalarda söz konusu ihaleyle ilgili yeni gelişmeler olduğuna dair bazı bilgiler ulaşıyor. Ancak doğrulatmakta güçlük çekiyorum.

Sektörde, bu ihalenin DHMİ tarafından bayram öncesi haftada, yani temmuzun ilk haftasında tekrarlandığı, mahkeme kararına karşın tekrar 21/b usulüyle yapıldığı, ihaleyi isimleri hep öne çıkan firmaların değil, onlar kadar bilinirliği bulunmayan Ankara merkezli bir firmanı kazandığı, ancak işi asıl olarak bu projede daha önce çalışmış iyi bilinen üç büyük firmanın yapacağı konuşuluyor.

Kamu otoritesi ihaleleri ne kadar duyurmadan yapmaya niyetlense de taahhüt sektörü hayli büyük ve yaygın. Yanı sıra yapılan iş de saklanamayacak ölçekte. O sebeple eninde sonunda günyüzüne çıkıyor.

MALİYET ÜÇE Mİ KATLANDI

Tünel güçlendirme işine dair yenilendiği söylenen ihaleyle ilgili bir diğer husus da yaklaşık maliyetin, üç katına çıktığı (geçen yılki ihale yaklaşık 800 milyon TL'ydi) ihalenin 2.5 milyar TL üzerinde olduğu iddiası… Yanı sıra, ihalenin, DHMİ bürokrasisi içinde kısmi bir rahatsızlığa yol açtığını da duydum.

DHMİ önemli görevler üstlenmiş köklü bir kurum. Kamu kaynaklarıyla doğrudan ilgili olan bu ölçekte bir ihale gerçekten yapılmışsa saklı kalmaması, doğru bilgilerle kamuoyuna duyurulması gerekir.

Enflasyonun sorumlusu gençler değil

Öğrenim kredisi kullanmış gençler, hayata atılma kaygısı yaşarken, iş bulanlar kuş kadar maaşla nasıl yaşacağını hesaplarken bir yandan KYK'nın talep ettiği üç katına yaklaşan faturanın stresiyle boğuşuyor. Gençlerin KYK borcu meselesinin özü şu: AKP iktidarının yönettiği kurumlar; AKP'nin kötü ekonomi politikalarıyla tırmanan enflasyonun farkını, gençlerden tahsil etmeye çalışıyor.

Gençler haklı olarak yüzde 130'a yaklaşan enflasyon farkını ödemek istemiyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun “Faizi ödemeyin” çağrısı iktidarı harekete geçirdi. Her ne kadar “O faiz değil enflasyon” deseler de bugün yarın sorunu çözücü bir adım atma beklentisi oluştu.

Belli ki yaklaşan seçimler için sempati toplama hesabı yapıyor iktidar.

Bakan Kasapoğlu, “Yurt içi üretici fiyat endeksiyle ilgili konudan kaynaklı durumlara elbette Bakanlık olarak detaylıca çalıştık. Ve hiçbir zaman hiçbir gencimizi mağdur etmediğimiz gibi bundan sonra da en güzel şekilde gençlerimizin mutlu olmasına yönelik adımları da atacağız” diyor.

Gençlerin mağdur olmayan hali buysa bir de mağdur edilse ne olacaktı acaba.

KYK'nin toplam alacağının 5.5 milyar TL olduğu belirtiliyor.

Farklı isimler ve politikalar altında, yoksuldan zengine transfer edilen Hazine kaynaklarından küçük bir feragat, bu sorunu çözmeye yeter.

Ne demişler, “önem bakışında olsun, baktığın şeyde değil.”

Kamuya engelli personel atamaları

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) geçen nisan ayında 81 ilde 94 sınav merkezinde yapıldı. Sınava 95 bin 17 aday başvurdu. Sonuçlar mayıs ayında açıklandı. Adaylar ÖSYM sayfasından sonuçları, aldıkları puanları öğrendi.

Gelin görün ki aradan iki ay geçmesine karşın, atamalar konusunda bir gelişme olmadı. Hiç değilse bir takvim duyurulması beklentisi var. Konuyla ilgili olarak okurumuz G.S.'den gelen iletiyi paylaşmak isterim:

“EKPSS'ye girdim gayet yüksek bir puan da aldım. Atama konusunda devlet kurumlarıyla iletişime geçtiğimizde hep bir geçiştirme ve belirsiz cevaplar alıyoruz.

Eğer engellilere atama yapılmayacaksa neden sınav yapılıyor? Ya da yapılan bir sınav sonrası atama takvimi falan belirtilir, EKPSS'de o da yok.

Engelliler siyasi malzeme değildir. Engellilere umut dağıtmak hayalleriyle oynamak bir engelliye yapılacak en büyük kötülük çünkü biz engellilerin zaten yeterince hayalleri suya düşmüştür.

Sizden, engelli bir insan olarak rica ediyorum; bizden bahsedin, engelliler de bu hayata dahildir, deyiniz.

Saygılarımla”